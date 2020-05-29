"Стройгазмонтаж" в год перехода от Ротенберга к другому собственнику снизил годовую прибыль в 27 раз

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - "Стройгазмонтаж", некогда лидер рынка строительных услуг для нефтегазового комплекса России, в год его продажи неизвестному на рынке покупателю снизил выручку на 36%, а прибыль - в 27 раз, свидетельствуют данные бухгалтерской отчетности компании, доступной в системе "СПАРК-Интерфакс".

Выручка подрядчика снизилась до 193,61 млрд с 304,1 млрд рублей за 2018 год. Рекорд по этому показателю СГМ зафиксировал в 2017 году - 362 млрд рублей.

Прибыль ООО "СГМ" в 2019 году упала до 366 млн рублей, тогда с 2011 года она не опускалась ниже 10 млрд рублей.

Холдинг СГМ был создан бизнесменом Аркадием Ротенбергом на основе строительных активов "Газпрома" ("Ленгазспецстрой", "Спецгазремстрой", "Краснодаргазстрой", "Волгогаз", которые были проданы концерном в 2008 году). В начале ноября 2019 года была закрыта сделка по продаже СГМ новому собственнику - загадочному АО "Стройинвестхолдинг" за 75 млрд рублей.

В 2019 году СГМ выплатил свои последние дивиденды Аркадию Ротенбергу - 9 млрд рублей (почти всю прибыль 2018 года - 9,866 млрд рублей). Бухотчетность нового собственника СГМ показывает, что он от строительной группы дивидендов в прошлом году не получал. Всего с 2011 года СГМ выплатил 122,9 млрд рублей дивидендов.

Отчетность компании "Стройинвестхолдинг", которая также доступна в "СПАРК-Интерфакс", показывает, что на покупку СГМ покупатель привлек кредит в 75 млрд рублей. До 31 декабря 2019 года по нему набежали солидные проценты - 992,5 млн рублей. Если отталкиваться от заявления продавца о "закрытии" сделки 7 ноября, то можно предположить, что ставка по кредиту близка к 9% годовых.