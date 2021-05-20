Цены на металл, неохлажденные. Обобщение

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Российские власти не оставляют попытки сдержать рост внутренних цен на сталь, однако вынуждены играть со слабыми картами: против них внешняя конъюнктура, а инструментарий, применяемый на рынках нефтепродуктов и зерна, здесь недоступен.

На падение внутренних цен в краткосрочной перспективе рассчитывать не стоит, рост может продолжиться до конца осени, констатировал замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов на "круглом столе", посвященном мониторингу роста цен на рынке металлопроката, который прошел в среду в Совете Федерации. Арсенал средств защиты внутреннего рынка ограничен и включает заключение прямых контрактов с застройщиками, скидки на металл госкомпаниям, а также повышение экспортной пошлины на лом металлов.

Высокие цены до конца осени

Минпромторг не ожидает охлаждения на мировом рынке стали раньше конца осени, заявил Виктор Евтухов в ходе заседания в Совфеде.

"Честно говоря, мы и металлурги рассчитывали на то, что это (прекращение роста мировых цен на сталь - ИФ) произойдет где-то в середине лета. У меня нет ощущения, что это произойдет в середине лета. Я думаю, что не раньше конца осени наступит охлаждение в целом мирового рынка", - сказал он.

При этом он напомнил, что рыночная цена "формируется в том числе международными котировками, которые значительно выше, чем цены на внутреннем рынке".

По словам Евтухова, те механизмы, которые используются при регулировании цен на нефтепродукты и зерно, в металлургической отрасли не могут работать.

"Наши металлурги никаких субсидий от государства не получают, они от них отказались. За исключением трубников, которые берут 496 субсидию на экспорт, - сказал он. - (...) Здесь не получится механизм обратного акциза (как в нефтяной отрасли - ИФ)".

Тот механизм, который сейчас применяется на зерновом рынке - плавающая экспортная пошлина с предоставлением субсидий производителям, не может применяться в отношении металлургов, отметил замглавы Минпромторга. "В металлургическом секторе это, к сожалению, работать не может, потому что нам сразу же предъявят претензии, и мы сразу попадем либо под спецзащиту, либо под антидемпинг", - пояснил он.

Рост пошлин на вывоз лома

Уже в четверг может быть принято решение о повышении пошлины на вывоз лома до 5%, но не менее 90 евро/тонна, заявил Евтухов.

Как сообщалось, с января и до июля этого года пошлина на экспорт лома была повышена до 5%, но не менее 45 евро/тонна, с 5%, но не менее 5 евро/тонна.

В РФ на основе лома производится 65-70% строительного сортамента, привел данные замминистра.

"Мы сейчас на лом предложили, будем вводить 90 евро (за тонну - ИФ)", - сообщил он, отметив, что предыдущее повышение пошлины дало свой эффект - экспорт лома снизился. Вместе с тем, сейчас мировая цена на лом продолжает расти, спрос на это сырье на глобальном рынке остается высоким, в частности в Китае, который недавно отменил импортную пошлину на лом.

По словам Евтухова, любая ограничительная мера на металлургическом рынке вызывает пристальное внимание партнеров из других стран. "Уже наши страны зарубежные, с которыми мы работаем, - уже турки сказали "ребята вы не имеете права этого делать, мы будем это рассматривать как ограничительную меру и будем предлагать вводить против вас дополнительные ограничения по ввозу продукции", - описал он реакцию зарубежных партнеров на планы РФ по ограничению экспорта металлургического сырья.

Евтухов, напомнил, что Минпромторг предложил включить металлургические сырье и продукцию в перечень товаров, на которую может быть введено ограничение экспорта. По его словам, проект соответствующего постановление будет направлен в правительство 27-28 мая.

"Мы сейчас вносим металлургическую продукцию - мы должны пройти определенные стадии, общественные обсуждения и так далее - вносим в перечень продуктов наиболее важных для российской экономики. Что это потом дает правительству - не нарушая никакие наши обязательства устанавливать запреты и ограничения на вывоз продукции. Это может быть квотирование, это может быть экспортная пошлина, это может быть полный запрет", - сказал он, добавив, что в министерстве понимают, что "любые ограничения могут привезти к сокращению производства".

С прогрессивным налогом по отраслям

Введение запретительной пошлины на вывоз металла из РФ в качестве меры, способствовавшей сдерживанию роста цен, "надавит на цену" лишь в краткосрочной перспективе, при этом эта мера может привести к остановке металлургических предприятий.

"Ставить запретительную пошлину на вывоз - это, конечно, надавит в какой-то короткий перспективе на цену, но, думаю, это приведет к остановке предприятий", - сказал Евтухов.

В качестве еще одной из мер воздействия замминистра также упомянул прогрессивный налог на прибыль для определенных отраслей. Изъятие у металлургов сверхдоходов и перенаправление этих средств в адрес потребителей их продукции остается, в случае необходимости, основным сценарием сглаживания эффекта от роста цен на металлопродукцию на внутреннем рынке, следует из выступления Евтухова в Совфеде.

"У нас остается что? Либо поставить экспортные пошлины и просто собрать - это не повлияет на цену, - но просто "состричь" с них (металлургов - ИФ) еще денег, если получится. И опять все дать на то, чтобы поддержать те же самые регионы в рамках изменения стоимости их проектов... Либо - это серьезный вопрос, мы долго над ним думали - менять налоговое законодательство и вводить для определенных отраслей... отдельные ставки по налогу на прибыль. То есть это должно быть не 20%, а на какой-то короткий период в рамках такой конъюнктуры 30%", - сказал замминистра. К числу отраслей, для которых может быть временно повышен налог на прибыль, помимо металлургии, Евтухов отнес также химический комплекс (в частности, производителей удобрений) и лесопромышленный.

Он добавил, что и повышение налогов "на цены не повлияет". "Это только забрать деньги, дополнительно изъять и направить на поддержку остальных, чтобы они могли расти", - отметил он.

Скидка до 30%

Сталепроизводители РФ готовы предоставить скидки в размере 25-30% по контрактам на поставку металлопродукции для крупных социальных и инфраструктурных строек, заявил Евтухов.

"Что они (металлургические компании - ИФ) говорят - мы готовы на социальные объекты дать скидку 25-30% на крупные инфраструктурные и регионы", - сказал он, отметив, что вопрос обсуждался на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова и вице-премьера Юрия Борисова.

По словам замминистра, Минпромторг сейчас запросил информацию о необходимых объемах поставки металлопродукции на такие объекты у Главгосэкспертизы и Минстроя России.

От регионов министерство ждет данные о потребности в металлопрокате с учетом не только социальных строек, на которые будет предложена скидка, но и коммерческих, для которых цена поставки может быть установлена на уровне "от ворот завода". Закупки в этом случае должны будут производиться через специально определенных региональными властями трейдеров.

Предоставление скидок со стороны металлургов, по словам Евтухова, обсуждалось, в контексте реализации проекта по расширению Восточного полигона. Подсчеты ведомств показали, что рост цен на металлопродукцию может привести к удорожанию проекта на 8 млрд рублей в этом году. Обсуждается вариант с компенсацией этого удорожания за счет дополнительных налоговых отчислений со стороны металлургов, сообщил Евтухов.

"Дополнительные налоги, которые спрогнозированы из-за того, что выросли цены (на металлопрокат - ИФ), их же можно дать на то, что компенсировать эти затраты на Восточный полигон. То же самое можно сделать с субъектами", - сказал он.

"По нашим расчетам за этот год они заплатят дополнительно в бюджет от 200 до 225 млрд рублей налогов, если ситуация не изменится, не будет резкого падения спроса", - сообщил замминистра.

На рост цен на металлопрокат еще в конце прошлого года пожаловались российские застройщики, позднее их поддержали энергокомпании.

Основным источником сырья для выпуска строительной арматуры является лом. Ситуацию с ценами на него усугубило также принятое в прошлом году решение Казахстана ограничить его вывоз железнодорожным транспортом. Проблема с возобновлением поставок обсуждалась на уровне межправсовета Евразийского экономического союза (ЕАЭС), России и Казахстану было предложено решить вопрос в двустороннем порядке. В итоге поступление казахстанского лома началось только в марте и в небольшом объеме.

Еще в конце прошлого года было принято решение о заключении девелоперами прямых контрактов со сталепроизводителями, в обход трейдеров, на поставки которых пришелся основной рост цен на арматуру (недавно ФАС возбудила дела против семи металлотрейдеров, обнаружив признаки картельного сговора). Ассоциация "Русская сталь" предложила также застройщикам разработать на базе Минстроя механизм консолидации данных для формирования заказов на металлопрокат для наиболее социально чувствительных проектов и конкретных регионов, а также работать с металлургами по принципу take-or-pay, предусматривающему план-график поставки продукции и определение цены металлопродукции на весь срок строительства объекта.

В конце апреля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила три дела на рынке горячекатаного проката. По мнению ведомства, "Северсталь", "Магнитогорский металлургический комбинат" и "Новолипецкий металлургический комбинат" поддерживали монопольно высокие цены.

По данным ведомства, рост цен на прокат происходил более быстрыми темпами, чем рост стоимости сырья, необходимого для его производства. Спрос со стороны российских потребителей существенно не увеличился, что, соответственно, не могло вызвать повышение цен более чем на 50% за последние шесть месяцев.