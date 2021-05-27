Рынок акций США умеренно вырос на фоне ослабления инфляционных опасений

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы продемонстрировали умеренный рост по итогам торгов в среду.

Инвесторы обретают все больше уверенности в том, что Федеральная резервная система (ФРС) США и другие мировые центробанки будут сохранять меры экономической поддержки, несмотря на краткосрочный всплеск инфляции, пишет The Wall Street Journal.

Участники рынка опасались, что ускорение инфляции в США заставит ФРС ужесточить свою денежно-кредитную политику. Хотя представители американского ЦБ в своих заявлениях в последние дни отмечали, что могут начать обсуждение вопроса о сворачивании стимулов, они подчеркивали, что в ближайшем будущем нет планов по изменению политики регулятора.

"Все эти сигналы от Федрезерва говорят о том, что регулятор не спешит с сокращением ликвидности", - цитирует WSJ главного экономиста Toscafund Asset Management Савваса Савури.

Индекс Cboe Volatility Index (VIX), который называют "индексом страха" Уолл-стрит, в среду опустился до 18,22 пункта, минимальной отметки с начала мая.

Заместитель председателя ФРС Ричард Кларида во вторник заявил, что регулятор сможет сдержать инфляцию, не нанеся ущерба экономическому восстановлению страны, сообщает CNBC. Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли, в свою очередь, отметила, что пока слишком рано ужесточать денежно-кредитную политику.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - данные о ВВП США за первый квартал 2021 года. В рамках отчета о ВВП традиционно публикуется динамика индекса PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), ключевого показателя инфляции, отслеживаемого ФРС.

Консенсус-прогноз экспертов предусматривает рост индекса PCE Core в первом квартале на 2,3%, свидетельствуют данные Trading Economics. В четвертом квартале прошлого года индекс увеличился на 1,3%.

Акции Amazon.com Inc. подорожали на 0,2% по итогам торгов в среду. Американский интернет-ритейлер договорился о приобретении голливудской киностудии Metro-Goldwyn-Mayer за $8,45 млрд.

Цена бумаг Dick's Sporting Goods Inc. взлетела на 16,9%. Американский ритейлер спортивных товаров зафиксировал лучшие, чем ожидалось, финансовые показатели в первом квартале и повысил прогноз на текущий год в целом.

Бумаги Abercrombie & Fitch Co. прибавили в цене 7,8%. Американский ритейлер одежды вернулся к чистой прибыли в первом квартале, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания.

Рыночная стоимость Urban Outfitters Inc. подскочила на 10%. Финансовые результаты американской сети магазинов одежды в первом квартале оказались лучше ожиданий рынка.

Акции Ford Motor Co. подорожали на 8,5%. Американский автопроизводитель увеличивает расходы на производство электромобилей и аккумуляторов и намерен потратить более $30 млрд к 2025 году по сравнению с ранее планировавшимися $22 млрд.

Капитализация Nordstrom Inc. упала на 5,8%. Американская сеть универмагов получила более значительный, чем прогнозировалось, чистый убыток в первом квартале.

Котировки акций Mondelez International снизились на 0,1%. Американский производитель продуктов питания подписал соглашение о покупке европейского производителя снэков Chipita SA примерно за $2 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average, в течение сессии колебавшийся между небольшим ростом и снижением, к закрытию рынка поднялся на 10,59 пункта (0,03%) и составил 34323,05 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 7,86 пункта (0,19%) - до 4195,99 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 80,82 пункта (0,59%) и завершил торги на отметке 13738 пунктов.