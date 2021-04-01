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Росстат уменьшил оценку падения ВВП РФ в 2020 году до 3,0%

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Росстат уточнил оценку падения ВВП РФ в 2020 году до 3,0% с 3,1%, говорится в сообщении статслужбы.

Росстат при этом опубликовал первую оценку динамики ВВП РФ в IV квартале 2020 года – снижение на 1,8% по сравнению с IV кварталом 2019 года.

Одновременно пересмотрена поквартальная динамика в I-III кварталах. В I квартале 2020 года, по уточненным данным, ВВП РФ вырос на 1,4% в годовом выражении (уточнена с 1,6%), во II квартале 2020 года падение ВВП составило 7,8% (вместо прежних 8,0%), в III квартале ВВП упал на 3,5% в годовом выражении (уточнена с 3,4%).

Объем ВВП России за 2020 г. составил в текущих ценах 106 трлн 967,5 млрд рублей. Индекс-дефлятор в 2020 году по отношению к среднегодовым ценам 2019 г. составил 100,9%.

Снижение мирового спроса на энергоресурсы сказалось в 2020 году на сокращении добавленной стоимости в добывающей промышленности на 9,5%. При этом в обрабатывающей промышленности валовая добавленная стоимость осталась на уровне 2019 года.

Значительно сократилась в 2020 году добавленная стоимость у предприятий сферы услуг: гостиницы и рестораны (минус 24,5%), учреждения культуры и спорта (минус 11,4%), предприятия транспорта (минус 10,6%), организации, оказывающие прочие услуги населению (минус 6,9,%) в сфере торговли (минус 2,9%).

В сфере финансов и страхования валовая добавленная стоимость выросла в 2020 году на 7,3%, в области госуправления - выросла на 2,3%, в сфере информации и связи – увеличилась на 0,2%, в строительстве – не изменилась.

Согласно действующему прогнозу, ЦБ ожидает роста ВВП РФ в 2021 году в интервале 3,0-4,0%, в 2022 году – в интервале 2,5-3,5%, в 2023 году – в интервале 2,0-3,0%.

Минэкономразвития прогнозировало рост ВВП РФ в 2021 году на 3,3% (прогноз от сентября, в апреле министерство планирует его уточнить), в 2022 году – на уровне 3,4%, в 2023 году – 3,0%.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в конце февраля, несколько консервативнее: в 2021 году они ожидают восстановительный рост экономики на 2,8%, а в 2022 году – рост лишь на 2,1%.

Росстат

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