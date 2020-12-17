Путин допустил выход экономики РФ на доковидный уровень к концу 2021г.

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Экономика РФ восстановится до предкризисного уровня, вызванного коронавирусом, к концу 2021 года - I кварталу 2022 года, заявил президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

По его словам, "выход из кризиса будет зависеть от того, насколько мы будем справляться с пандемией". "Что касается экономики, то, по разным оценкам, по разным подсчетам, где-то на конец 2021 года - первый квартал 2022 года мы все эти проблемы преодолеем. В следующем году мы уже рассчитываем выйти на позитивные тенденции ВВП", - заявил президент.

Официальный прогноз Минэкономразвития по спаду ВВП РФ в 2020 году - 3,9%, он не попадает даже в интервальный прогноз ЦБ, который ожидает падения экономики на 4-5%.

Аналитики сейчас в своих оценках ближе к Минэкономразвития - консенсус-прогноз, составленный "Интерфаксом" на основе опроса экспертов в конце ноября - начале декабря, по динамике ВВП на 2020 год предполагает спад на 3,8%.

Прогноз Минэкономразвития по росту ВВП на 2021 годы попадает в интервальные ожидания ЦБ - в 2021 году министерство ожидает роста ВВП РФ на 3,3%, а ЦБ - на 3-4%.

При этом более консервативно настроены уже экономисты - консенсус-прогноз предполагает рост в следующем году на 2,7%.