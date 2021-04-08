ЦБ РФ заявил о готовности обсуждать проект токенизированных безналичных рублей

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Банк России категорически против стейблкоинов именно как расчетного средства, готов обсудить проект токенизированных безналичных рублей, если его поддержат все участники рынка.

"Мы категорически возражаем против этой сущности (стейблкоинов как средства расчетов - ИФ)... Мы будем на этой позиции стоять достаточно твердо", - сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин в ходе онлайн-конференции в четверг.

Он подчеркнул, что единственным законным платежным средством на территории РФ может быть рубль. "Стейблкоин - это некое обязательство коммерческой организации, которая своим честным словом гарантирует, что этот стейблкоин, эта сущность, она конвертируема в национальную валюту или корзину национальных валют (как в случае с инициативой Libra это предполагалось) по заведомо фиксированному курсу. В случае со стейблкоином, который представляет рубль, один к одному", - пояснил он.

При этом зампред ЦБ добавил, что способность организации выполнить это обязательство не является абсолютной.

"Поскольку разграничить и провести четкую границу между теми организациями, которые имеют достаточную кредитоспособность для выполнения этого обязательства, и теми, у кого эта кредитоспособность может быть неабсолютной, довольно сложно, а абсолютной способностью обеспечить конвертируемость между всеми формами денег на самом деле обладает только ЦБ в силу того, что он обладает монополией на эмиссию национальных денег, то в этих условиях стейблкоин является очень опасным инструментом, который может сильно подорвать и механизм денежно-кредитной политики, и создать риски финансовой стабильности", - заявил Заботкин.

Он подчеркнул, что запросы участников рынка, которые были сформулированы как стейблкоины в ходе обсуждения доклада о цифровом рубле, могут быть решены в рамках подхода токенизированных безналичных расчетов. Эта тема выходит за рамки дискуссии о цифровом рубле и может быть реализована только в случае, если вся банковская система подтвердит свое желание и готовность идти по этому пути.

Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова пояснила, что зачастую под стейблкоинами понимаются разные вещи. Если это будет восприниматься как актив, по которому расчеты будут идти в безналичных рублях, то регулятор это допускает, это предусмотрено законом о цифровых финансовых активах (ЦФА). "У нас уже есть запросы на оператора цифровых финансовых активов, где стейблкоины именно как активы воспринимаются, но не как расчетное средство", - отметила она.

"Если стейблкоин именно как расчетное средство, то Алексей Борисович (Заботкин - ИФ) и я отвечаем, что нет. Мы считаем, что это опасно, вредно для людей, для общества, для экономики, для финансовой системы", - заявила Скоробогатова.

Она отметила, что несколько участников финансового рынка вышло с идеей создания еще одной сущности - токенизированных безналичных рублей, то есть второй формы безналичных рублей, но усовершенствованной с точки зрения технологий и выраженной в токенах. Эта тема заслуживает внимания, ЦБ готов ее обсуждать, подчеркнула первый зампред ЦБ.

Сбербанк в январе 2021 года подал в ЦБ заявку на регистрацию блокчейн-платформы для выпуска собственной криптовалюты - сберкоина. Проект может быть запущен весной, сообщил тогда зампред правления Сбербанка Анатолий Попов. Позднее, в феврале 2021 года, Скоробогатова заявила, что ЦБ продолжает обсуждать тему выпуска банками собственных криптоактивов - стейблкоинов, пока там больше вопросов, чем ответов.