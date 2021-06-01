Мантуров обсудит с металлургами проблему роста цен на их продукцию

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Министр промышленности и торговли Денис Мантуров на совещании с металлургами во вторник будет обсуждать проблему роста цен на их продукцию.

"Вопрос один - повышение цен", - заявил "Интерфаксу" Мантуров, отвечая на вопрос о повестке встречи.

Совещание с металлургами было запланировано еще до заявлений первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова о намерении изъять у них 100 млрд рублей сверхдоходов через дополнительные налоговые платежи.

В понедельник, 31 мая, в интервью РБК ТВ Белоусов сказал: "Мы посчитали, что металлурги нас (государство, бюджет) - извините за это слово - "нахлобучили" в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд рублей (...) Я говорил некоторым из них: "Ребят, я сейчас даже не буду думать, как с вас снять (эту сумму - ИФ) - такой налог, сякой, через НДПИ. Единственное, ценник вот (100 млрд рублей - ИФ)".

На это основной владелец группы НЛМК Владимир Лисин заявил, что планы правительства не учитывают рост налоговых отчислений и инвестиций в отрасли.

Представитель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил "Интерфаксу", что "расчет ущерба для экономики в 100 млрд рублей вызывает вопросы: налоговые перечисления металлургических компаний в этом году благодаря конъюнктуре рынка металлов существенно выросли и превышают затраты госстроек от роста цен". В целом федеральный бюджет и бюджеты 28 регионов страны получат дополнительно к показателю прошлого года 250 млрд рублей налоговых перечислений, отметили в союзе, напомнив, что в 2021 году отрасль увеличивает инвестиции по сравнению с 2020 годом почти до 300 млрд рублей с приоритетом на экологические проекты.

Проблема роста цен на сталь

Меры по сдерживанию роста цен на сталь на внутреннем рынке обсуждаются с конца прошлого года. В конце апреля этот вопрос уже поднимался на совещании у Андрея Белоусова и вице-премьера Юрия Борисова. Пока арсенал средств защиты внутреннего рынка включает заключение прямых контрактов с застройщиками, скидки на металл госкомпаниям, а также повышение экспортной пошлины на лом металлов (до 5%, но не менее 70 евро/тонна).

На прошлой неделе министерство промышленности и торговли РФ, не добившись приемлемой динамики цен на стальную продукцию на внутреннем рынке, решило стимулировать дискуссию с производителями посредством радикальных предложений - включая введение временной пошлины в размере 20-30% на экспорт всего их ассортимента, а также повышением НДПИ до 10х. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов в ходе международного металлургического саммита "Русская сталь: стратегия роста".

Замминистра также предлагал металлургам обсудить увеличение повышающего коэффициента на ж/д перевозки экспортных грузов, отмену возврата входящего НДС при экспорте метпродукции, увеличение ставки налога на прибыль. По его словам, все перечисленные министерством временные меры по недопущению роста цен на металлургическую продукцию предложены к обсуждению отрасли.

По данным Минпромторга, цены на холоднокатаный и горячекатаный прокат выросли более чем на 80-90%, оцинкованный прокат - более чем на 90%, прокат с полимерным покрытием - на 70%. При этом рост стоимости железорудного сырья "оказался самым минимальным".