Мантуров не обсуждал с металлургами дополнительные налоговые изъятия

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Основными вопросами совещания главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова с представителями металлургических компаний стали обеспечение гособоронзаказов (ГОЗ) по фиксированной цене и заключение прямых формульных контрактов по госстройкам со скидками.

"Вопросы дополнительных налоговых изъятий из отрасли в ходе совещания не затрагивались", - заявили в пресс-службе Минпромторга по итогам совещания.

"Кроме того, в рамках совещания предварительно обсуждалась возможность введения практики закупок металлопродукции в Росрезерв", - говорится в сообщении ведомства.

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