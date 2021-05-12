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Решение о продлении программы льготной ипотеки примут в июне

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Решение об условиях дальнейшей работы льготных ипотечных программ будет принято правительством в середине июня после рассмотрения результатов по всем регионам, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Он уточнил, что тема льготной ипотеки будет обсуждаться правительством, в котором есть разные подходы к вопросу.

Кредитный лимит по программе составляет 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 6 млн рублей - в других регионах. Первоначальный взнос - 15%.

"Мы очень тесно сотрудничаем с Центральным Банком, оцениваем каждый регион, смотрим, где и как повлияла ипотека, где рост цен на стройматериалы и недостаток ресурсов, где произошло увеличение цен, где не произошло... Я думаю, что точно условия и механизмы дальнейшей работы по ипотеке будут приняты где-то в середине июня", - сказал Хуснуллин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых заработала в середине апреля 2020 года и должна была завершиться 1 ноября. В конце октября программа была продлена до 1 июля 2021 года.

Позже сообщалось, что правительство рассматривает возможность продления программы льготной ипотеки для отдельных регионов, где реализация программы не привела к разгону цен на жилье. Глава Минстроя Ирек Файзуллин говорил, что ведомство поддерживает продление программы льготной ипотеки в скорректированной форме и после 2021 года.

Марат Хуснуллин

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