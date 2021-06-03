Минфин назвал условие для налоговых послаблений малому бизнесу

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Минфин прорабатывает для малого и среднего предпринимательства (МСП) возможность фискальных послаблений, если эффектом от этого будет расширение налоговой базы и "обеление" зарплат в секторе, заявил замглавы ведомства Алексей Сазанов на сессии ПМЭФ, посвященной этой категории бизнеса.

"Есть гипотеза, что малый бизнес платит зарплату "в конвертах" не потому, что не хочет, чтобы все зарплаты были белые, а потому, что тот уровень налоговой нагрузки, который сопряжен с этим - то есть когда все зарплаты платятся белые - и рентабельность, которая есть у малого бизнеса, они не сопоставимы и поэтому требуется определённая донастройка налогового режима для малого бизнеса, с тем чтобы произошло "обеление" зарплат", - сказал замминистра.

Он напомнил, что в начале 2000-х годов прогрессивная шкала НДФЛ была заменена на плоскую и в результате резко расширилась налоговая база, а эффект от снижения налога был компенсирован увеличением налоговой базы. "Некие подобные расчеты мы сейчас проводим, и если бюджетный эффект будет доказан, что он нулевой либо положительный, то я думаю, что в конце этого года [или] в начале следующего мы сможем предложить для сектора МСП совершенствование фискального режима и даже где-то послабление. Мы сейчас это просчитываем и очень надеемся на позитивный исход", - сказал замминистра.

"Идея состоит в том, что, возможно, некие фискальные послабления на которые мы можем пойти, если они будут встречены с расширением налоговой базы, в первую очередь c фонда оплаты труда, то в целом от этого комплекса мероприятий бюджетный эффект может быть нулевой, либо даже положительный", - добавил Сазанов.

Замминистра также сказал, что министерство совместно с налоговыми органами прорабатывает возможность упрощения налогового администрирования для микропредприятий. Организации перестанут представлять налоговые декларации, а ФНС самостоятельно будет рассчитывать налоговые обязательства. "Соответственно, уплата налогов и страховых взносов будет осуществляться по одному налоговому уведомлению. Я надеюсь, что уже с 2023 года мы сможем предложить какой-то упрощенный режим для микробизнеса", - сказал Сазанов.