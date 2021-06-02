"ФосАгро" и "Деметра-Холдинг" летом запустят торговую платформу в АПК

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - "ФосАгро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, и вертикально интегрированный зерновой "Деметра-Холдинг" (контролируется ВТБ) планируют летом 2021 года запустить электронную торговую платформу в АПК.

Такое соглашение они подписали на Петербургском международном экономическом форуме, говорится в пресс-релизе компаний.

"Компании договорились поддержать запуск новых цифровых проектов в области аграрных цифровых экосистем, которые в перспективе охватят практически все сферы работы аграриев и обеспечат потребности сельхозпредприятий в цифровых сервисах на всем жизненном цикле сельскохозяйственной продукции", - говорится в сообщении.

Ожидается, что ключевой проект начнет функционировать летом 2021 года. Его ядром станет электронная торговая платформа, которая в режиме "одного окна" обеспечит как закупки минеральных удобрений, а в будущем семян, средств защиты растений, сельхозтехники и оборудования, так и сбыт урожая. Аграрии также смогут получить различные финансовые услуги. Платформа позволит повысить прозрачность зернового рынка и общую эффективность сельскохозяйственного производства, ввести более четкие и простые правила в сельхозтоварообороте.

В рамках соглашения объем оборота минеральных удобрений в течение первого года может составить около 40 тысяч тонн, закупка урожая - более 100 тысяч тонн. В свою очередь, объем финансовых услуг, предоставленных сельхозпроизводителям, может превысить 100 млн рублей.

Соглашение также предусматривает взаимодействие компаний в области перевозки минеральных удобрений парком вагонов-хопперов железнодорожного холдинга "РТК" (входит в состав "Деметра-Холдинг") и развития новых транспортных сервисов. Это позволит более эффективно планировать загрузку подвижного состава, оптимизировать логистические маршруты и снизить стоимость доставки минеральных удобрений для аграриев.

Как заявил через пресс-службу гендиректор "ФосАгро" Андрей Гурьев, в дальнейшем электронные торговые платформы станут значимыми участником процессов цифровой трансформации российского АПК, формируя уникальный опыт по интеграции хозяйств в современное цифровое пространство.

"В свою очередь, участие системообразующих участников рынка АПК в развитии цифровых решений будет способствовать повышению производительности и рентабельности российского сельского хозяйства и росту производства в смежных отраслях", - считает он.

"Подобное партнерство - это пример результативного объединения усилий бизнеса из разных отраслей экономики, которое позволяет аграриям стать более конкурентоспособными на глобальных рынках, увеличить экспорт сельхозпродукции, а в перспективе и повысить эффективность работы всего российского АПК", - считает первый заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев, которого также цитируют пресс-службы.

"ФосАгро" занимает одну из лидирующих позиций в мире по объемам выпуска фосфорсодержащих минеральных удобрений и высокосортного апатитового концентрата. Приоритетными рынками сбыта продукции, помимо России и стран СНГ, являются страны Латинской Америки, Европы и Азии.

В состав "Деметра-Холдинга", который на 50,001% принадлежит ВТБ, входят крупнейшие российские зерновые терминалы - ООО "Новороссийский зерновой терминал" (100%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (35,36%), ООО "Зерновой терминальный комплекс "Тамань" (50%).

Холдингу принадлежат 50% минус 1 акция АО "Объединенная зерновая компания",50,01% железнодорожного оператора "РусТрансКом", в структуре которого лидирующий оператор в железнодорожных перевозках зерна в России - АО "Русагротранс", также более 75% акций ГК Smartseeds - цифровой платформы для перевозок зерна в России. Холдинг также владеет 100% акций ООО "Мирогрупп Ресурсы" (входит в топ-3 экспортеров зерна в России) и 100% ООО "Ипатовский комбинат хлебопродуктов".