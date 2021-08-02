Зерновой холдинг ВТБ консолидирует "Рустранском"

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - "Деметра-Холдинг", в котором консолидированы зерновые активы ВТБ, консолидирует ГК "Рустранском" (ГК РТК), в которую входит крупнейший в России зерновой железнодорожный оператор "Русагротранс" и леса ("Транслес"), пишет "Коммерсантъ".

Об этом изданию сообщил председатель совета директоров "Деметра-Холдинга" Виталий Сергейчук.

Ранее ВТБ принадлежало 50% плюс одна акция ГК РТК.

По словам Сергейчука, холдинг принял корпоративное решение исполнить опцион и консолидировать РТК, поскольку верит в развитие и группы, и "Русагротранса" и готов инвестировать в это. Сделка уже проводится, ее должны закрыть до конца лета. Цену сделки в "Деметре" не назвали. В ГК РТК от комментариев отказались.

В "Деметре" ожидают, что на горизонте пяти-десяти лет прирост урожая зерновых составит 25–30 млн тонн, в основном в Центральном федеральном округе, Поволжье и Сибири, и большая часть этого объема будет направлена на экспорт, сказал Сергейчук. В соответствии с этим прогнозам холдинг планирует развивать маршрутизацию железнодорожных поставок зерновых и адаптировать свою элеваторную программу, добавил он.

ГК РТК основали Константин Засов и Константин Синцов. В 2019 году группа планировала провести IPO, чтобы привлечь деньги на стратегию развития. Однако совладелцы решили Но вместо этого совладельцы решили продать ее контрольный пакет — 50% плюс 1 акцию — за 29,6 млрд рублей стратегическому инвестору - ВТБ. Банк также получил опцион на выкуп оставшейся доли в РТК.

"Деметра" не намерена менять менеджмент ГК РТК и не обсуждает продажу неаграрных компаний группы РТК - "Транслеса" и Грузовой компании (перевозка промгрузов).

В "Деметра-Холдинг" входят активы в области транспортной экспортной логистики и трейдинга. Это крупнейшие российские зерновые терминалы - ООО "Новороссийский зерновой терминал" (100%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (35,36%), ООО "Зерновой терминальный комплекс "Тамань" (50%). Холдингу принадлежат 50% минус 1 акция в АО "Объединенная зерновая компания". Компания владеет 100% акций экспортера зерна - ООО "Деметра Трейдинг" и 100% ООО "Ипатовский комбинат хлебопродуктов".