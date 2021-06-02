Белоусов оценил возможный объем инвестиций из ФНБ в 400 млрд руб. в год

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Объем инвестиций из Фонда национального благосостояния (ФНБ) может составлять до 400 млрд рублей в год, но трехлетний лимит будет в районе 1 трлн рублей, заявил в среду первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Мы ориентируемся примерно на 1 триллион рублей (за 3 года - ИФ). Здесь очень важно, как будет тратиться и через какие каналы. Мы примерно установили себе планку до 400 млрд рублей в год. Где-то меньше, где-то больше, но планку 400 млрд рублей в год желательно не переходить", - сказал Белоусов.

"Мы договорились, сейчас консенсусное мнение, что безопасно для ДКП вливать в оборот за 3 года примерно 1 трлн рублей, то есть в районе 333 млрд рублей. Но при этом планку установили - не выше 400 млрд рублей в год", - добавил он.

По его словам, 400 млрд рублей в год условно можно поделить на две примерно равные части - 200 млрд рублей в год на стратегические инициативы и другие 200 млрд рублей в год на инфраструктурные проекты, которых пока предварительно отобрано восемь.

"400 млрд рублей в год делим на две части. Первая часть идет на инфраструктурные проекты по определенным правилам. И вторая часть пойдет на финансирование стратегических инициатив по другим правилам", - отметил он.

Стратегические инициативы

"У нас, как вы знаете, разрабатываются сейчас стратегические инициативы, Минэкономразвития и Минфин считают финансовую потребность, где-то мы примерно выходим на величину 1,2-1,3 трлн рублей до 2024 года - на 4 года (на стратегические инициативы - ИФ). Эти 1,2 трлн рублей складываются из следующих источников: примерно 100 млрд рублей предполагаем найти внутри бюджета, то есть, это 400 млрд рублей за 4 года, и 200 млрд рублей в год - за счет средств ФНБ, это суммарно 800 млрд. Это примерно суммарно 1,2 трлн за 4 года. Остается примерно 200 млрд (в год из ФНБ на инфраструктурные проекты - ИФ), мы сформировали пакет проектов, который сейчас более-менее консенсусно согласован (предстоит еще одобрение его президентом - ИФ). Это в основном инфраструктурные проекты, по которым есть поручения президента", - пояснил Белоусов.

При этом он подчеркнул, что бюджетные расходы в 100 млрд рублей в год на стратегические инициативы будут изысканы "за счет внутреннего перераспределения ресурсов и оптимизации", структурный дефицит повышаться не будет. "Мы не будем трогать дефицит, у нас уже вступает в силу бюджетное правило", - сказал первый вице-премьер.

По его словам, в инфраструктурные проекты "входят крупнейшие автомобильные дороги", в том числе Казань - Екатеринбург, "входит проект по железной дороге из Якутии, входят проекты из комплексного плана, где раньше была потребность в ФНБ - например, центральный транспортный узел".

Кроме того, по его словам, предлагается докапитализация Фонда жилищно-коммунального хозяйства по теме модернизации сетей.

"Это все предложения, потому что мы, правительство, будем потом докладывать президенту", - отметил он.

"Этот список в любом случае является неокончательным, чтобы проект начал финансироваться, он должен быть индивидуально рассмотрен и подтвержден Минэкономразвития и Минфином. Пока это только общие рамки, те проекты, которые мы будем рассматривать в приоритетном порядке", - добавил Белоусов, отметив, что финансирование может начаться уже в 2021 году.