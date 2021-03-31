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Силуанов допустил направление средств ФНБ на проекты фонда ЖКХ

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Фонд ЖКХ может получить часть средств Фонда национального благосостояния для вложения в инфраструктуру в российских регионах.

"Согласны тоже и с тем, чтобы нам использовать средства нашего резерва, ФНБ, для того, что вкладывать в инфраструктуру. Фонд ЖКХ как один из инструментов, мне кажется, вполне подходит для такого инвестирования", - сказал глава Минфина Антон Силуанов на совещании президента с членами правительства, комментируя ранее прозвучавшие предложения вице-премьера Марата Хуснуллина.

При этом он подчеркнул, что это должны быть возвратные инвестиции, чтобы средства "точно возвращались" в ФНБ.

Хуснуллин в своем выступлении отметил, что в регионах необходимо обновить инфраструктуру, для чего требуется больше ресурсов, чем это предусмотрено нацпроектами. Говоря об обновлении ветхих коммунальных сетей, он отметил, что в пилотном режиме в пяти регионах запущена программа по обновлению сетей с износом более 60%, и сейчас рассматривается вопрос о ее расширении.

"Предложения, которые сегодня были озвучены, проработаны, детали мы еще отшлифуем, и мы готовы будем к их запуску уже в текущем году", - отметил министр.

В начале марта президент РФ Владимир Путин поручил правительству в течение месяца подготовить предложения по проектам для инвестирования средств ФНБ. Бюджетом на 2021-2023 годы ликвидная часть фонда к концу 2021 года предусматривается в размере 7,1% ВВП, 2022 года – 6,76% ВВП, 2023 года – 6,97% ВВП. По факту ликвидные активы ФНБ по итогам февраля составили 7,5% прогнозируемого ВВП, сократившись с 7,7% месяц назад. При сохранении текущей внешнеэкономической конъюнктуры фонд будет ежемесячно пополняться на 180-200 млрд рублей, говорил Путин.

Силуанов отмечал, что правительство должно убедиться, что на трехлетнем горизонте ликвидные активы ФНБ будут стабильно превышать 7% ВВП, для чего ожидает обновленный прогноз Минэкономразвития, и после будут законодательные основания для принятия решения о вложении средств ФНБ. Помимо уточнения макропрогноза, должен быть уточнен перечень инвестпроектов, после чего уже будет приниматься решение о вложениях. "Поручение по перечню есть, прогноз весной подкорректируем, соответственно, в первом полугодии может быть определен перечень проектов и начато финансирование", - говорил глава Минфина.

ФНБ Антон Силуанов Марат Хуснуллин

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