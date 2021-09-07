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Минфин ждет первых инвестиций в проекты из ФНБ уже в этом году

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Первые инвестиции в проекты из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут быть осуществлены уже в 2021 году, считает Минфин.

"Мы надеемся, что с учетом всех наших внутренних процедур первые проекты должны пойти до конца года", - заявил замглавы ведомства Тимур Максимов в интервью "России 24".

Он не стал называть проекты, в которые могут быть вложены деньги ФНБ.

"Есть большой пул проектов, которые претендуют на получение этих средств, в настоящий момент все эти проекты проходят финансово-экономическую экспертизу в профильных ведомствах и в правительстве. Список довольно большой, там заявок больше, чем на полтора триллиона, поэтому до того, как правительство определит свои приоритеты, не хотелось бы анонсировать конкретные проекты", - сказал он.

"Очень много заявок приходит от разных компаний, и придется из этого большого количества проектных предложений выбрать то, что можно профинансировать в указанные сроки с учетом ограниченного объема (средств - ИФ)", - отметил Максимов.

Сумма в 1,5 трлн руб., о которой упомянул замминистра, - это лимит расходования средств ФНБ на проекты в 2021-2024 гг., ранее озвученный главой ведомства Антоном Силуановым. Минэкономразвития оперирует схожей цифрой - 1,6 трлн рублей, исходя из того, что в год согласовано расходование примерно 400 млрд руб. При этом Минэкономразвития, в отличие от Минфина, не рассчитывает, что фактическое вложение денег может начаться в оставшиеся месяцы 2021 г., и причитающиеся на этот год 400 млрд руб. предлагает распределить на следующую трехлетку, тем самым повысив планку расходов на каждый отдельно взятый год.

"Мы считаем, что 2021 год тоже должен быть в расчетах, несмотря на то, что мы, очевидно, финансирование начнем в начале 2022 года, но это мы можем аккуратно по годам разложить", - говорил в начале августа глава Минэкономразвития Максим Решетников. Де-факто это означает лимит расходов в 1,6 трлн руб. за 3 года. Проекты с высокой долей импортного оборудования и вовсе должны быть выведены за лимит, так как не искажают сигнал денежно-кредитной политики и не влияют на внутреннюю инфляцию и на валютный рынок, полагают в министерстве. Пример - гигантский проект "Газпрома" и "РусГазДобычи", комплекс переработки этансодержащего газа в районе Усть-Луги, стоимость которого оценивается в 3 трлн рублей. Минфин и ЦБ пока это предложение не комментировали.

Минфин ФНБ Тимур Максимов

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