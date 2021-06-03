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ПМЭФ-2021

"ЭкоНива" не подтвердила планы о продаже бизнеса

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - "ЭкоНива", крупнейший в России производитель молока, планирует в этом году увеличить его производство до 1,18 млн литров, а продавать часть бизнеса не планирует. Об этом в кулуарах ПМЭФ сообщил владелец компании Штефан Дюрр.

"Сегодня мы в день надаиваем 3,2 млн литров, в прошлом году в это время - 2,4 млн литров. Думаю, что по итогам года будет 1 млн 180 тыс. литров против 925 тыс. литров в прошлом году, - сказал он. - В растениеводстве посевы хорошо выглядят во всех регионах. Ждем хорошей погоды".

Говоря об инвестиционной программе компании, Дюрр сообщил, что, в частности, на достройку трех ферм в этом году планируется направить 4-5 млрд рублей и в завод по производству сыра в Новосибирской области - "наверное, еще 10 млрд рублей".

Холдинг планирует завершить строительство трех молочных комплексов в Московской области, Татарстане и Башкирии на 9900 голов.

В прошлом году инвестиции составили около 15 млрд рублей.

Комментируя информацию о планах по продаже доли (до 30%) в компании стратегическому инвестору, Дюрр заявил, что она не соответствует действительности. "Это было просто рассуждение по поводу того, что может быть. Ничего конкретного нет. И у нас не больше намерений сейчас, чем было полгода назад", - сказал он.

"Мы всегда открыто смотрим на инвесторов, разговариваем на эту тему. Это такая вещь, что не надо спешить. Когда спешишь, ничего не выходит", - завил Дюрр.

"ЭкоНива" управляет фермами на 207 тысяч голов с производством свыше 3 тысяч тонн сырья в сутки. Имеет четыре молочных завода в Воронежской, Калужской и Новосибирской областях. Земельный банк - свыше 630 тысяч га, что соответствует пятому месту в рейтинге крупнейших землевладельцев по версии BEFL. По итогам 2020 году выручка холдинга выросла на 15%, до 464 млн евро, EBITDA была в диапазоне 180-200 млн евро.

ЭкоНива Штефан Дюрр ПМЭФ

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