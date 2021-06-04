Путин назвал две "наиболее актуальные" проблемы российской экономики

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Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Одной из основных проблем российской экономики является инфляция наряду с рынком труда, сообщил президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"У нас их две, наиболее актуальных проблемы, сейчас. Какие? Рынок труда, и у нас его нужно восстанавливать минимум до 4,7%, как было до пандемии, а сейчас 5,2%. И вторая - инфляция, она у нас сейчас 5,8%. Думаю, и так эксперты сходятся к тому, что где-то в районе 5%, может быть, чуть поменьше, хорошо бы, чуть поменьше была бы инфляция по 2021 году", - сказал Путин.

Банк России на фоне ускорения инфляции и усиления проинфляционных рисков приступил к нормализации денежно-кредитной политики (ДКП). ЦБ в марте 2021 года сделал первый шаг в сторону нормализации ДКП, повысив ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 4,5%. В апреле регулятор повысил ее еще на 50 б.п. - до 5%.

Одним из главных оппонентов ЦБ в вопросе поиска баланса между достижением цели по инфляции и поддержанием экономического роста является бизнесмен Олег Дерипаска. Он постоянно призывает Банк России к радикальному смягчению ДКП с целью стимулирования развития экономики. Банк России "прикрывается" мандатом по поддержанию инфляции в запланированных рамках, отказываясь брать на себя ответственность за рост экономики, считает бизнесмен.

"Тот, кто берет деньги, хочет взять их подешевле, а тот, кто дает, особенно это касается Центрального банка, должен следить за макроэкономическими показателями", - ответил Путин на вопрос о критике Банка России Дерипаской.

"ЦБ в принципе и так держал достаточно низкую для нашей экономики ставку на протяжении длительного периода времени. Он вынужден реагировать на то, что происходит в экономике в целом, в том числе и сжимая ликвидность. Олег Владимирович Дерипаска это знает, он опытный бизнесмен и достаточно успешный, но ему, конечно, хочется дешевле - еще, еще, еще, еще. В балансе этих интересов и находится истина", - отметил глава государства.