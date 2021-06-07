Минфин призвал продолжить замещение долларов в расчетах

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В последние годы роль доллара в расчетах заметно сократилась, но все еще остается значимой, поэтому Минфин на фоне санкционных рисков будет приветствовать выработку стимулов для ускорения процессов дедолларзации, заявил глава департамента контроля за внешними ограничениями ведомства Дмитрий Тимофеев.

"Нужно честно сказать, что долларом пользоваться удобно", - сказал он на слушаниях в Госдуме по теме "Незаконные санкции Запада и меры по минимизации их влияния на политику и экономику России".

С 2013 года доля доллара в расчетах за экспорт с 80% до ниже 50% на IV квартал 2020 года. Его снижение "движется довольно тяжело, потому что пользоваться долларом экономически более выгодно", отметил Тимоофеев.

Для примера он сказал, что на "Московской бирже" 80% валютного обмена приходится на доллар, доля евро - ниже 20%. Крупные компании-экспортеры, по его словам, получив выручку в евро в Европе, конвертируют евро в доллары и здесь продают их за рубли.

"Мы никуда от доллара не ушли, поэтому наша цель такая, может быть, первая - это сделать Россию "евроизированной" страной, так, чтобы доллар был замещен евро. И, я думаю, что у нас для этого есть все основания. Но для этого нужны стимулы. Поэтому мы поддерживаем предложения, которые здесь есть, о задействовании таких стимулов, о разработке таких стимулов", - отметил глава департамента Минфина.

"Они могут быть разные совершенно. Но мы, находясь в рыночной экономике, не можем там приказать - перестаньте пользоваться долларами. Стимулы у нас бывают положительными, могут быть отрицательными, в принципе возможны директивные методы для каких-то государственных компаний, но в общем нужна такая большая комплексная работа, чтобы двинуть экономику дальше от доллара, что, по сути, позволит нам избежать санкций и сделать мир более демократичным", - заключил он.

3 июня глава Минфина Антон Силуанов сказал, что доллар полностью исключат из валют Фонда национального благосостояния (ФНБ), чтобы обезопасить резервы.