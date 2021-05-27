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В ЦБ РФ пообещали учесть все факторы в решении по ставке 11 июня

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Банк России при принятии решения по ключевой ставке 11 июня учет все факторы, в том числе повышенное инфляционное давление и продолжающееся восстановление экономики, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на брифинге в четверг.

"Инфляция, конечно, немножко за последние недели замедлилась. Тем не менее, инфляционное давление такое сезонно сглаженное текущее остается повышенным, экономика продолжает восстанавливаться - все это мы, безусловно, учтем при принятии решения и проанализируем всю комбинацию факторов", - сказала Юдаева.

Годовая инфляция в РФ, исходя из среднесуточных данных Росстата, на 24 мая превысила 5,8% (5,81% без округления до десятых) после 5,76% на 17 мая, 5,67% на 11 мая, 5,53% на конец апреля. Таким образом, годовая инфляция достигла мартовского пика в 5,8% (это было максимальное значение с ноября 2016 года).

Очередное заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике (ДКП) пройдет 11 июня.

Банк России в марте 2021 года сделал первый шаг в сторону нормализации ДКП, повысив ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 4,5%. В апреле регулятор повысил ее еще на 50 б.п. - до 5%.

ЦБ РФ Ксения Юдаева

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