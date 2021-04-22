Минэкономразвития понизило прогноз роста ВВП РФ в 2021 году до 2,9%

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ внесло в правительство уточненный макропрогноз на 2021-2024 годы, сообщил журналистам источник в министерстве.

По словам другого источника, знакомого с ситуацией, вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко "поручил соответствующим федеральным и региональным органам власти использовать сценарные условия прогноза социально-экономического развития в предстоящем бюджетном процессе на 2022 год".

Предыдущая версия макропрогноза, заложенная в действующий бюджет, готовилась еще в сентябре 2020 года.

Ожидаемо министерство повысило прогноз по инфляции на 2021 год до 4,3% с 3,7% на фоне ускоренного роста цен в начале года.

Ведомство немного понизило прогноз по росту ВВП до 2,9% с 3,3% из-за более высокой базы в 2020 году, чем ожидалось. Значительно повышен прогноз по ценам на нефть на фоне продлений сделки ОПЕК+, текущий курс рубля, по мнению министерства, по-прежнему ослаблен относительно фундаментальных значений и может укрепиться до 71-72 рублей за доллар к концу года.

Прогноз среднегодовых цен на нефть марки Urals повышен с $45,3 за баррель (в сентябрьской версии) до $60,3 в 2021 г., оценка на 2022 г. – $56,2/баррель (вместо $46,6), в 2023 г. – $54,8 (было $47,5), в 2024 году – $54,2.

"Повысили ожидания по ценам на нефть, прогноз среднегодовой цены на нефть – плюс $15 – до $60,3 за баррель с учетом текущей конъюнктуры рынка нефти. Дальше ожидаем снижение - $56 следующий год, $54-55 - среднесрочная перспектива. Причина понятна - постепенный выход из сделки ОПЕК+", - прокомментировал источник в министерстве прогноз по ценам на нефть.

Прогноз роста ВВП РФ

По словам Григоренко, министерство снизило прогноз роста ВВП РФ на 2021 год до 2,9% с 3,3% в сентябрьской версии. Прогноз роста ВВП РФ на 2022 год также незначительно понижен – до 3,2% с 3,4%, в 2023-2024 годах рост оставлен без изменений – на 3,0%.

Как сообщалось, в 2020 году экономика РФ упала на 3,0%, что оказалось лучше ожиданий (Минэкономразвития прогнозировало спад на 3,9%).

"Надо смотреть не только 2021 год, а 2020-2021 годы, потому что часть отскока перенесена была на 2020 год. Прогноз ВВП на 2021 год подкорректировали до 2,9%, предыдущая цифра - 3,3%, с учетом в том числе более плавного выхода из сделки ОПЕК+. Относительно 2019 года прогноз улучшен, у нас прошлый прогноз был минус 0,7% (2021 год к 2019 году), а сейчас минус 0,2%. Мы еще не дотягиваем в 2021 году до 2019 года, но близко подходим", - сказал источник, комментируя прогноз по ВВП на 2021 год.

"Основной вклад в рост ВВП - восстановление потребления. В 2021 году ожидается рост оборота розничной торговли на 5,1%", - отметил он.

"Прогноз роста инвестиций в основной капитал в этом году - 3,3%. То есть у нас инвестиции полностью отыграют падение уже в этом году (в 2020 году они упали на 1,4% - ИФ), раньше мы планировали 2022 год. При этом в прогноз пока не заложен эффект от использования средств ФНБ на инвестиции в 2021 году, так как он будет более поздний", - прокомментировал источник ожидания по инвестициям.

"В среднесрочной перспективе, как и в сентябре, ожидаем выход экономики на траекторию роста темпом 3% к концу 2021 года, в 2022 году - 3,2%. Мы исходим из того, что мы выйдем в 2022 году полностью из сделки ОПЕК+. Что касается 2023-2024 годов, то закладываем рост 3,0%, как и раньше было", - сказал он о среднесрочных ожиданиях.

"По рынку труда ситуация складывается в рамках нашего сентябрьского прогноза - в текущем году уровень безработицы снизится до 5,2% (среднегодовой - ИФ) с 5,8% в 2020 году, к концу года уйдет ниже 5%", - прокомментировал источник прогноз по уровню безработицы.

"Реальные заработные платы продолжат рост темпом 2%, что чуть ниже, чем сентябрьский прогноз - там было 2,2%. Ожидаем восстановления роста реальных располагаемых денежных доходов населения, которые должны почти восстановиться - плюс 3%. Если баланс посмотрим, падение в 2020 году было минус 3,5%, это значит, что в реальности они до конца немного не восстановятся пока", - сказал он про динамику реальных доходов.

Минэкономразвития ожидает рост промпроизводства в 2021 году на 2,0% (прогноз понижен с 2,6% из-за более плавного выхода из сделки ОПЕК+) с последующим ростом на 3,4% в 2022 году, на 2,9% - в 2023 году и на 2,8% - в 2024 году.

Прогноз по динамике оборота розничной торговли оставлен прежним - рост на 5,1% в 2021 году, рост на 2,9% в 2022 году и на 2,8% в 2023 году и в 2024 году.

Минэкономразвития понизило прогноз по росту инвестиций на 2021 год до 3,3% с 3,9% (на фоне низкого падения в 2020 году - на 1,4% при ожиданиях в 6,6%).

Прогноз по динамике реальных располагаемых доходов населения остался прежним - в 2021 году министерство ожидает рост реальных располагаемых доходов на 3,0%, в 2022 году - на 2,4%, в 2023 и в 2024 годах - на 2,5%.

Министерство ждет роста реальных заработных плат в 2021 году на 2,0%, в 2022 году - на 2,3%, в 2023 году - на 2,5%, в 2024 году - на 2,5%.

Прогноз среднегодовой безработицы сохранен: на 2021 год равняется 5,2%, на 2022 год - 4,7%, на 2023 год - 4,6%, на 2024 год - 4,5%.

Экспорт товаров из РФ в 2021 году прогнозируется на уровне $412 млрд, в 2022 году - $431 млрд, в 2023 году - $446 млрд, в 2024 году - $464 млрд.

Импорт в РФ в 2021 году прогнозируется на уровне $265 млрд, в 2022 году - $285 млрд, в 2023 году - $302 млрд, в 2024 году - $318 млрд.

Счет текущих операций в 2021 году ожидается на уровне $66 млрд, в 2022 году - $50,5 млрд, в 2023 году - $43,8 млрд, в 2023 году - $44 млрд.