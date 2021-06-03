Силуанов назвал исключение доллара из валют ФНБ защитой резервов от политических последствий

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Исключение доллара из валют Фонда национального благосостояния (ФНБ) - это попытка обезопасить резервы от различных политических последствий, пояснил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы приняли решение полностью уйти от доллара в структуре активов Фонда национального благосостояния. Геополитика. Да, действительно, она имеет значение. Почему? Потому что уверенность в этой валюте, уверенность в этих активах - она у нас падает. И, естественно, мы стараемся хранить свои ресурсы, резервы в надежных активах", - заявил он в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Надежные - это какие? Мы увеличили, у нас раньше не было, вложения ФНБ в золото. По сути дела, это наш золотовалютный резерв. У Центрального банка есть золотовалютные активы и часть из них - это правительственные ресурсы. Поэтому увеличили в золото, увеличили в не вызывающие у нас сомнения активы - в юани", - добавил Силуанов.

"Мы стараемся обезопасить свои вложения от различных политических последствий. Думаем, что это абсолютно логично в этой ситуации. Поэтому надежность средств ФНБ - это успех, здоровье наших финансов, и залог того, что мы сможем профинансировать все наши расходные обязательства, независимо от внешней экономической конъюнктуры", - отметил министр финансов РФ.

О том, что Россия кардинально меняет структуру вложения средств Фонда национального благосостояния, полностью отказываясь от долларовых активов, доля которых еще недавно была близка к половине, Силуанов заявил на ПМЭФ в четверг.

Изначально структура вложений ФНБ была следующей: по 45% у доллара и евро, 10% у фунта стерлингов. В феврале этого года Минфин сообщил, что Россия поменяла валютную структуру средств ФНБ, отдав 20% азиатским валютам - 15% юаню и 5% иене. Для этого одинаковому сокращению была подвергнута доля доллара и евро. Параллельно были приняты поправки в Бюджетный кодекс, позволяющие размещать часть средств ФНБ на депозитах и остатках на банковских счетах в Центральном банке в драгоценных металлах. Для реализации этих поправок в мае было выпущено правительственное постановление, позволяющее размещать средства ФНБ на счетах в ЦБ в драгметаллах, в частности, в золоте.

Изменение валютной структуры, раскрытое в феврале, оказалось лишь прологом для гораздо более радикальных изменений. "Мы, как и Центральный банк, приняли решение о сокращении вложений средств ФНБ в долларовые активы. Если сегодня у нас по структуре 35% вложения ФНБ в доллары и 35% в евро, то мы приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью", - говорил журналистам Силуанов.

Доля евро вырастет с 35% до 40%, юаня - с 15% до 30%, фунтов - сократится с 10% до 5%, иен - останется на отметке 5%. Доля золота определена на уровне 20%. Структура вложений ФНБ будет приведена к новым пропорциям "достаточно быстро, в течение месяца", сказал Силуанов.