Власти США призвали частные компании усилить меры по защите от кибератак

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Администрация США усиливает борьбу против кибератак, однако американская бизнес-элита тоже должна прикладывать больше усилий в этом направлении и защитить экономику страны, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Заместитель советника президента США по нацбезопасности Энн Ньюбергер (. . .) обнародовала меморандум для управляющих корпорациями и бизнес-лидеров с призывом предпринять немедленные меры для реагирования на угрозы со стороны вымогателей", - сказала она брифинге.

Она отметила, что эти рекомендации появились в свете двух недавних масштабных кибератак.

Псаки подчеркнула, что нынешняя администрация США наращивает усилия против кибератак, однако "она не может делать это в одиночестве", а ведущие представители коммерческого сектора также должны внести свой вклад в защиту общественности и американской экономики.

7 мая хакерской атакой была парализована работа трубопровода Colonial Pipeline, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США. 11 мая компания-оператор объявила о постепенном возобновлении работы. Однако позднее Colonial Pipeline подтвердил факт выплаты выкупа хакерам в размере $4,4 млн. Власти США полагают, что на несколько дней работу трубопровода парализовала группировка DarkSide. В Вашингтоне считают, что сами хакеры живут в России, однако при этом не имеют никакого отношения к властям РФ.

Затем западные СМИ сообщали, что компания JBS USA - часть бразильской JBS S.A., крупнейшего производителя мяса в мире - 30 мая подверглась кибератаке. В результате возникли серьезные сбои в работе информационных систем североамериканского и австралийского подразделений компании.

ФБР приписало эту атаку сервисам REvil и Sodinokibi. Считается, что это разные названия одной и той же группы хакеров, предположительно, сформированной в России. В свою очередь корпорации JBS USA уведомила администрацию Белого дома о том, что ей от хакерской группировки поступило требование выкупа.

В среду Псаки заявила, что президент США Джо Байден на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным поднимет тему увеличения количества кибератак, приписываемых хакерам из РФ, в том числе атаку на заводы JBS.

Байден отмечал, что рассматривает вопрос о возможном ответе России в связи с недавними кибератаками.

"Мы внимательно изучаем этот вопрос", - сказал в среду Байден, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.