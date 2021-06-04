Глава OMV приятно удивлен быстрой укладкой первой нитки "Северного потока 2"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Завершение укладки первой нитки газопровода "Северный поток 2" в начале июня стало приятной неожиданностью для компании OMV - участника проекта.

CEO OMV Райнер Зеле в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщил, что ожидал этого немного позже.

"Это зависит от состояния моря - сколько миль баржа-трубоукладчик может реально пройти в день. И это положительный сюрприз для всех нас. Я более чем счастлив, что команда Nord Stream 2 так профессионально реализуют проект", - сказал он.

4 июня была завершена укладка первой нитки трубопровода. Уложенные участки трубопровода ещё предстоит соединить и провести пуско-наладочные работы. На второй нитке работы по укладке трубопровода продолжаются.

При строительстве первого "Северного потока" от сварки последней трубы до запуска магистрали прошло полгода; второй нитки - три месяца.