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ПМЭФ-2021

Глава OMV приятно удивлен быстрой укладкой первой нитки "Северного потока 2"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Завершение укладки первой нитки газопровода "Северный поток 2" в начале июня стало приятной неожиданностью для компании OMV - участника проекта.

CEO OMV Райнер Зеле в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщил, что ожидал этого немного позже.

"Это зависит от состояния моря - сколько миль баржа-трубоукладчик может реально пройти в день. И это положительный сюрприз для всех нас. Я более чем счастлив, что команда Nord Stream 2 так профессионально реализуют проект", - сказал он.

4 июня была завершена укладка первой нитки трубопровода. Уложенные участки трубопровода ещё предстоит соединить и провести пуско-наладочные работы. На второй нитке работы по укладке трубопровода продолжаются.

При строительстве первого "Северного потока" от сварки последней трубы до запуска магистрали прошло полгода; второй нитки - три месяца.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. "Газпром" достраивает "Северный поток 2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу.

Северный поток 2 OMV Nord Stream 2

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