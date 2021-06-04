Глава OMV приятно удивлен быстрой укладкой первой нитки "Северного потока 2"
Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Завершение укладки первой нитки газопровода "Северный поток 2" в начале июня стало приятной неожиданностью для компании OMV - участника проекта.
CEO OMV Райнер Зеле в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщил, что ожидал этого немного позже.
"Это зависит от состояния моря - сколько миль баржа-трубоукладчик может реально пройти в день. И это положительный сюрприз для всех нас. Я более чем счастлив, что команда Nord Stream 2 так профессионально реализуют проект", - сказал он.
4 июня была завершена укладка первой нитки трубопровода. Уложенные участки трубопровода ещё предстоит соединить и провести пуско-наладочные работы. На второй нитке работы по укладке трубопровода продолжаются.
При строительстве первого "Северного потока" от сварки последней трубы до запуска магистрали прошло полгода; второй нитки - три месяца.
Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. "Газпром" достраивает "Северный поток 2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу.