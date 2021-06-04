Путин ждет, что вторую нитку "Северного потока 2" закончат за 2 месяца

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме выразил надежду, что укладка второй нитки "Северного потока 2" будет завершена в течение двух месяцев.

Ранее он заявил, что сегодня, 4 июня, была завершена укладка труб по первой нитке газопровода. "Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена. Осталось - с немецкой стороны труба подошла, с российской - нужно их приподнять и сварить, все, но прокладка сама завершена", - сказал глава государства.

Путин в ходе выступления также заявил, что проект "Северный поток-2" должен быть реализован, если новая американская администрация планирует выстраивать дружественные отношения с Европой.

"Вы думаете, почему так наши партнеры за него борются - чтобы нам приятное сделать? Они борются за свои национальные интересы. Вот за что они борются. Я думаю, что он ("Северный поток-2" - ИФ) должен быть реализован, особенно в условиях, когда новая американская администрация говорит о том, что она хочет выстроить благообразные отношения со своими основными партнерами в Европе", - сказал российский лидер.

Так он ответил на вопрос, касающийся того, что американские санкции могут затруднить эксплуатацию "Северного потока 2".

"Ну, как же можно выстраивать хорошие отношения с партнерами и плевать при этом на их интересы? Но это просто нонсенс какой-то", - заявил президент РФ.

Путин при этом подчеркнул, что российский газ является самым чистым в мире, потому что "с помощью гидроразрыва пласта, скажем, американская газовая промышленность добывает примерно 77% газа, "Газпром" - 11%".

"То, что добывается для "Северного потока 2", прямо качаясь из-под земли, - здесь вообще никакого гидроразрыва нет, а гидроразрыв пласта - это, с точки зрения экологии, катастрофически просто по добыче", - заявил президент РФ.