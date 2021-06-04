Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ в апреле в 10,7%

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - ВВП РФ в апреле 2021 года, по оценке Минэкономразвития, вырос на 10,7%, сказал журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников в кулуарах ПМЭФ.

Высокие годовые темпы роста ВВП в апреле были ожидаемыми на фоне низкой базы прошлого года, когда в апреле 2020 года в экономике был локдаун.

Ранее Росстат сообщал, что ВВП РФ за I квартал 2021 года снизился на 1% в годовом выражении.

Президент РФ Владимир Путин в пятницу заявил, что "по итогам текущего года мы уже выйдем на темпы роста около 4%".

В опубликованной картине деловой активности Минэкономразвития отметило, что "начиная с апреля 2021 года на годовую динамику основных макроэкономических показателей оказывает влияние низкая база соответствующих месяцев прошлого года, сформированная влиянием карантинных ограничений, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции".

"В этой связи годовая динамика в ближайшие месяцы непоказательна, поэтому для оценки восстановления экономики будет также использоваться сопоставление с 4 кварталом 2019 г. с исключением сезонности", говорится в обзоре.

"По оценке Минэкономразвития России, ВВП в апреле продолжил восстановление. По сравнению с апрелем 2020 г. прирост составил 10,7% г/г, при этом отставание от допандемийного уровня сократилось - менее 1%", - отмечают в министерстве.

Министерство немного скорректировало помесячную динамику в первом квартале – ВВП РФ в марте 2021 года вырос на 0,8% по сравнению с мартом 2020 года (уточнена с 0,5%) после снижения на 2,4% в феврале (уточнена с 2,5%) и снижения на 1,8% в январе (уточнена с 2,2%).

"Поддержку ВВП оказывают производственные и связанные с ними отрасли. Превышение допандемийных уровней в апреле в среднем на 2% наблюдалось в базовых несырьевых отраслях экономики – обрабатывающей промышленности, грузообороте транспорта, строительстве, сельском хозяйстве. В отрицательной области относительно допандемийных уровней пока остается добыча полезных ископаемых в условиях действия соглашения ОПЕК+, направленного на поддержку цен, при этом выпуск постепенно восстанавливается по мере планового ослабления ограничений на добычу нефти", - отмечают в Минэкономразвития.

"На потребительском рынке сохраняется восстановительная динамика. Оборот розничной торговли, по оценке, в апреле превысил допандемийный уровень на 1,3%", - говорится в обзоре.