ФАС привлекла к "делу металлургов" "Газпром"

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба сообщила, что провела 10 июня заседания по поводу возбужденных весной дел в отношении "Северстали" и "Магнитогорского металлургического комбината" по признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный прокат. июня, сообщили в ведомстве.

"ФАС привлекла к рассмотрению дел новых участников: ПАО "Газпром" и Союз "Объединение вагоностроителей", которые располагают сведениями о рассматриваемых обстоятельствах дел", - говорится в сообщении.

Следующие заседания по этому делу пройдут 30 июня.

Заседание по делу "Новолипецкого металлургического комбината" состоится в пятницу. Дата следующего заседания будет известна 11 июня, сообщил источник "Интерфакса" в металлургической отрасли.

В апреле ФАС сообщила, что в связи с ростом цен на металлопрокат провела проверку, выявила признаки картельного сговора на рынке металлопроката и возбудила дела в отношении семи компаний-металлотрейдеров. 27 апреля служба сообщила, что возбудила три дела на рынке плоского проката. По мнению ведомства, "Северсталь", "Магнитогорский металлургический комбинат" и "Новолипецкий металлургический комбинат" поддерживали монопольно высокие цены.

В конце мая ФАС провела первые заседания по поводу возбужденных в апреле трех дел в отношении "Северстали", "Магнитогорского металлургического комбината" и "Новолипецкого металлургического комбината". К следующим заседаниям, назначенным на 10 и 11 июня, компании должны были предоставить дополнительные материалы.

Рассмотрение трех разных - отдельно по каждой компании - дел позволит избежать доступ компаний-конкурентов к коммерческой информации друг друга и согласования их позиции и действий, заявляла ранее ФАС. В случае установления факта нарушения организациям могут быть назначены оборотные штрафы.

По данным ведомства, рост цен на прокат происходил более быстрыми темпами, чем рост стоимости сырья, необходимого для его производства. Спрос со стороны российских потребителей существенно не увеличился, что, соответственно, не могло вызвать повышение цен более чем на 50% за последние шесть месяцев.

Расследование на рынке металлопроката продолжается, в настоящее время четырем территориальным управлениям ФАС поручено провести дополнительные проверки. По результатам проверок могут быть возбуждены и другие дела, заявляли в ведомстве.