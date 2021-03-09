Котировки GameStop подскочили на 41% на новости о комитете по трансформации компании

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Акции американской корпорации GameStop в понедельник подорожали на 41,2% после того, как совет директоров владельца сети магазинов видеоигр объявил о создании комитета по стратегическому планированию и распределению капитала.

Комитет займется определением действий, которые преобразуют "GameStop в технологический бизнес", сообщила пресс-служба компании. Новую структуру возглавил сооснователь онлайн-зоомагазина Chewy Inc. Райан Коэн. В состав комитета также вошли бывший операционный директор Chewy Алан Аттал и Курт Вульф из инвестиционной Hestia Capital Management LLC.

Коэн в ноябре 2020 года сообщил, что ему принадлежит около 10% в GameStop. Он призывал компанию сократить количество "физических" магазинов и сконцентрироваться на развитии онлайн-торговли, а также таких направлений, как киберспорт и трансляции игр. Аттал и Вульф также выступали за трансформацию ритейлера, отмечает The Wall Street Journal.

На дополнительный торгах в понедельник акции GameStop подешевели на 0,4%. В январе их стоимость подскочила в результате действий индивидуальных инвесторов, которые объединились в социальных сетях против хедж-фондов, игравших на понижение акций GameStop и ряда других компаний.

Хотя бумаги GameStop упали с максимальной отметки в $483 за штуку, они торгуются значительно выше $17 - уровня начала текущего года.

В последние годы GameStop испытывала трудности из-за роста конкуренции со стороны онлайн-ритейлеров, включая Amazon.com Inc., а также изменения поведения потребителей и разработчиков видеоигр, пишет WSJ. Многие покупатели предпочитают скачивать видеоигры или играть онлайн. Разработчики, в свою очередь, предоставляют многие игры бесплатно, получая доходы от внутриигровых покупок.

GameStop получила чистый убыток по итогам пяти из шести предыдущих кварталов. Компания заявила, что по итогам квартала, завершившегося 30 января, может зафиксировать чистую прибыль. В четвертом финквартале GameStop обычно фиксирует более высокие финансовые показатели, отмечает WSJ. Компания планирует опубликовать результаты за минувший квартал в конце марта.