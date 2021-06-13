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В Москве учреждения культуры на новой неделе будут работать в режиме выходного

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Федеральные учреждения культуры в Москве на следующей неделе со вторника по субботу будут работать в режиме выходного дня из-за ухудшения ситуации с COVID-19, сообщили в воскресенье в Минкультуры России.

"С 15 по 19 июня 2021 года для федеральных музеев, музеев-заповедников, организаций, осуществляющих выставочную деятельность, библиотек, театров, концертных залов, филармоний и других организаций исполнительских искусств, организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, устанавливается режим работы выходного дня (воскресенье)", - сказали в ведомстве.

Кроме того, Минкультуры поручило перевести часть сотрудников федеральных учреждений культуры, находящихся в столице, с 13 июня на удаленный режим работы. Так, на удаленный режим будут переведены работники старше 65 лет, а также сотрудники, имеющие хронические заболевания.

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Таким образом, на удаленный формат должны перейти не менее 30 % сотрудников, за исключением специалистов, обеспечивающих бесперебойную работу учреждений.

Кроме того, федеральные учреждения культуры должны будут усилить профилактические меры, направленные на недопущение распространения коронавирусной инфекции.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом ввел нерабочие дни в Москве с 15 по 19 июня.

Ранее в воскресенье оперштаб сообщил, что в Москве за последние сутки выявили 7 704 случая заболевания коронавирусом. За этот период инфекция привела к смерти 69 человек. Выздоровели 3 038 пациентов.

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