Лже-дилеры продали поддельные "Камазы" на сумму свыше 1 млрд рублей

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Полиция раскрыла деятельность преступной группировки, подозреваемой в мошенничестве на сумму более 1 млрд рублей, которая продавала поддельные автомобили ПАО "КАМАЗ". Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что, по предварительным данным, злоумышленники с января 2014 года действовали от имени дилеров ПАО "КАМАЗ" и продавали автомобили, сделанные из ремонтных комплектов. По словам Волк, полиция задержала троих человек, причастных к преступной схеме.

Поддельные "Камазы" были оборудованы двигателями низкого экологического класса, которые запрещены к эксплуатации в России, добавила Волк. Она отметила, что при этом в паспорта автомобилей вносились заведомо ложные сведения об их технических характеристиках.