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"Норникель" снизил выпуск палладия на 28% из-за аварий

"Норникель" снизил выпуск палладия на 28% из-за аварий
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - ГМК "Норильский никель" сообщила, что во втором квартале 2021 года выпустила 548 тысяч тройских унций палладия, что на 28% меньше предыдущего периода.

Выпуск палладия за полугодие (1,314 млн унций) при этом оказался на 3% выше уровня годичной давности.

Производство платины упало за квартал на 27%, до 134 тысяч унций, за полугодие - на 1%, до 318 тысяч унций.

Снижение объясняется временной приостановкой работы двух подземных рудников "Октябрьский" и "Таймырский" Норильского дивизиона после подтопления, а также Норильской обогатительной фабрики после аварии.

Рост выпуска палладия в первом полугодии к данным годичной давности, несмотря на существенное снижение производства во втором квартале, объясняется высокой базой первого квартала. Тогда произошло сокращение незавершенного производства за счет выхода на проектную мощность новой технологии по производству драгметаллов из остатков хлорного выщелачивания на Кольской ГМК.

Компания подтвердила прогноз, по которому в 2021 году выпустит 2,35 - 2,41 млн унций палладия и 580-640 тысяч унций платины.

Также во втором квартале "Норникель" выпустил 32 644 тонны никеля, что на 30% ниже предыдущего периода. Выпуск никеля за полугодие упал на 26%, до 79 283 тонн.

Производство меди сократилось за квартал на 11%, до 81 400 тонн, за полугодие - на 28%, до 172 690 тонн.

Норникель Таймырский

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