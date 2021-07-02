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"М.Видео" узнало, что санкции против Гуцериева не затрагивают компанию

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Санкции против Михаила Гуцериева, введенные ЕС, не затрагивают компанию "М.Видео" (группа "М.Видео-Эльдорадо", ведущий продавец электроники и бытовой техники) и ее "дочек", говорится в сообщении ритейлера со ссылкой на заключения нескольких ведущих мировых юридических фирм.

Согласно сообщению, получены заключения от нескольких ведущих мировых юридических фирм о том, что принятый Европейским Союзом 21 июня 2021 года новый пакет санкций в отношении ряда юридических и физических лиц не затрагивает ПАО "М.Видео" и ее дочерние компании.

"Юридические заключения основываются на критериях определения "контролирующего лица" и "лица, владеющего активом", изложенных различными институтами ЕС в ряде документов, и иных нормах европейского и международного права", - сообщает компания.

Группа продолжает сотрудничество и договорную работу со всеми действующими поставщиками товаров, сервисов и услуг в рамках российского законодательства, вне зависимости от их юрисдикции и форм собственности, подчеркивается в сообщении.

Структура акционерного капитала ПАО "М.видео" на 21 июня 2021 года выглядит следующим образом (с округлением до ближайшего целого числа): 50% акций принадлежат компании Ericaria Holdings Limited, бенефициаром которой является Саид Гуцериев, 10% акций - компании Weridge Investments Limited, которая является дочерней компанией ПАО "Сафмар Финансовые инвестиции", крупнейшим миноритарным акционером которого является Саид Гуцериев. Кроме того, 15% акций принадлежат "Медиа-Сатурн-Холдинг ГмбХ" (Media-Saturn-Holding GmbH), менее 1% акций владеет ООО "МВМ", контролируемое самим ПАО "М.Видео", 24% акций находятся в свободном обращении.

По итогам 2020 года продажи "М.Видео-Эльдорадо" выросли на 15,4%, до 504,8 млрд рублей (с НДС). В том числе онлайн-продажи увеличились более чем в два раза, до 300,4 млрд рублей. В первом квартале этого года продажи выросли на 13,8%, до 138,3 млрд рублей (с НДС). Онлайн-продажи повысились на 62,8%, до 92,4 млрд рублей (с НДС).

21 июня Евросоюз ввел четвертый пакет санкций в связи с ситуацией в Белоруссии. В списке оказался и российский бизнесмен Михаил Гуцериев. Ограничительные меры против него ввели за поддержку официального Минска.

М.Видео Михаил Гуцериев ЕС

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