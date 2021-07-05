Лесхозы выйдут на биржу. Обзор.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Лесная отрасль в прошлом году удостоилась официального термина "криминализированная" - лично президент страны Владимир Путин заявил о необходимости ее декриминализации. Масштабы теневого сектора этой сферы не решится назвать ни один чиновник, таких оценок в публичном поле нет. Чтобы начать выводить лесной сектор "на свет", в этом году правительство разработало масштабный план. Первыми шагами на этом пути стало принятие нового законодательства.

В минувшую пятницу президент РФ подписал пакет законов, обеспечивающих реформу лесного комплекса. Одной из составных частей этого процесса станет обязательная торговля древесиной на бирже - согласно поправкам в Лесной кодекс, древесину, заготовленную государственными или муниципальными подведомственными учреждениями, с 1 января 2022 года можно будет продавать только на организованных торгах.

Продажи леса на бирже ведутся давно - Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) запустила торги в 2014 году. С каждым годом оборот продаж леса на СПбМТСБ растет, к настоящему моменту он практически вернулся на допандемийный уровень, за полгода реализовано 1,89 млн куб. м. Но все равно текущий объем биржевых продаж невысок - с учетом потенциала, а также значения этого сектора для России, леса которой причисляются к "легким" планеты Земля.

По данным "Глобальной оценки лесных ресурсов" Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН за 2020 год, Россия является мировым лидером по площади лесов - на территории нашей страны растет 20% всех лесов планеты. Земли лесного фонда и лесов, не входящих в лесной фонд, составляют около 70% территории суши РФ. Лесистость, то есть доля покрытых лесом земель, достигает 46,4%.

Биржевой прецедент

Поправка в Лесной кодекс об обязательности биржевой торговли древесиной является прецедентом - это первый опыт в России, когда на законодательном уровне закрепляются продажи конкретного товара на биржевых торгах. Ранее биржевая торговля развивалась по алгоритму Совместного приказа - Федеральная антимонопольная служба и профильное ведомство устанавливали нормативы биржевых продаж. Но такой алгоритм хорошо работает в отраслях, где так или иначе есть доминанты. В лесной отрасли их нет.

Важно сразу подчеркнуть - обязательность биржевой торговли никоим образом не коснется древесины, реализуемой населению. В законе есть специальное уточнение, что лес для нужд физических лиц будет по-прежнему продаваться напрямую. Поэтому население может не переживать - без древесины никто не останется. Также продажи на бирже не будут обязательными для частных предприятий лесной отрасли.

Законодательство определило, что с 1 января 2022 года на бирже будет продаваться 100% древесины, заготавливаемой государственными и муниципальными подведомственными учреждениями. Эти организации - бывшие лесхозы времен СССР. Сейчас на их долю приходится порядка 12 млн куб. различного вида рубки лесов, плюс примерно 4 млн куб. м. лесной аренды. Итого около 16 млн куб. древесины с 2022 года выйдут на биржу.

По приблизительным официальным оценкам, заготовка древесины в России составляет порядка 200 млн куб. м. Таким образом, на биржевых торгах будет реализовываться около 8% древесины страны. Этот объем вполне можно назвать ликвидным, позволяющим сформировать рыночные ценовые индикаторы на данный товар. К примеру, в Совместных приказах о биржевой торговле нефтепродуктами норматив продаж бензинов - 11% от производства, для удобрений - 10% от объема продаж на внутреннем рынке.

Лазейки закрываются

Некоторые участники рынка оценивают годовой оборот лесозаготовок в РФ гораздо выше 200 млн куб. м. Собеседники агентства считают, что почти две трети лесоустройства в России не отражается официально. Система "Лес-ЕГАИС", призванная контролировать происхождение и движение древесины, пока с трудом справляется со своими задачами.

Чиновники возлагают надежду на создание новой государственной информационной системы (в нее вольется Лес-ЕГАИС), которая должна появиться к 2023 году, ее задача - оцифровать и отследить движение каждого кубометра древесины в стране. Контроль за движением товара крайне важен для государства, но он негативно воспринимается участниками отрасли, многие из них до сих пор совершают "сделки" с наличностью возле вагонов с кругляком. Биржа должна стать важным звеном обеспечения чистоты сделок и прозрачности передвижения древесины.

Со вступлением в силу поправок в Лесной кодекс для господведов будет закрыта лазейка прямых продаж древесины через наличность. Решения о том, какова будет ответственность за нарушение новых правил о биржевой торговле лесом, до конца года должны принять регуляторы. Рослесхоз и Минприроды разработают нормативно-правовые акты, регламентирующие, в том числе пункты о штрафных санкциях за невыполнение закона.

Еще один важный для лесной отрасли момент: с 5 августа этого года для коммерческих предприятий лесной отрасли вводится обязательная регистрация внебиржевых сделок (постановление правительства РФ N123). За исполнением этого регламента будет следить Федеральная антимонопольная служба, штрафы за не регистрацию сделки составляют от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. И это действенный сигнал, что все преобразования в лесной сфере - не шутки, а выход ее участников из теневого сектора может стать единственным вариантом развития событий.

Регистрация внебиржевых сделок и биржевая торговля позволит через какое-то время сформировать индикаторы цен на древесину. Сейчас для понимания о ценах на рынке все еще применяются методы опроса - Ассоциация лесоэкспортеров путем телефонного обзвона отраслевых предприятий собирает данные о текущих ценах. Сами предприятия вольны назвать любые цены, даже в 2-3 раза ниже реальной стоимости.

Непростой путь

Управляющий директор СПбМТСБ Алексей Рыжиков рассказывает, что биржевая торговля лесом выстраивалась непросто: "Мы работаем над ней около 8 лет. К настоящему моменту в пилотном проекте СПбМТСБ участвуют 30 субъектов федерации, из них реальная торговля лесом через биржу ведется в 20-ти регионах. И пока есть всего 5 регионов, где удалось выйти на 100-процентную реализацию. Этот Красноярск, Удмуртия, Пермь, Челябинск, Карелия, ранее выходил на этот уровень и Новгород".

По его словам, кроме самих лесхозов с 1 января 2022 года активными участниками биржевых торгов станут те, кто всегда покупал лес у госучреждений. На СПбМТСБ они найдут открытый рынок с лучшими ценами, считает Рыжиков: "Те, кто является покупателями у государственных подведомственных учреждений, придут на биржу, альтернативы для них уже не будет. Зато они получат возможность убедиться, что биржевые торги дают наибольшую доступность товара, удобство покупки-продажи, а также оптимальную стоимость, без наценок, в частности за аренду, применение специального оборудования и прочих".

При этом нет ограничений для коммерческих предприятий, если те тоже захотят стать продавцом или покупателем древесины на бирже. Такой опыт уже наработан, рассказывает Рыжиков: "Одна из крупнейших целлюлозно-бумажных компаний, Группа "Илим", имеющая ЦБК в Архангельске и в Сибири, закупает на бирже балансы (отрезки бревен для переработки) и щепу, которых им не хватает для производства целлюлозы. Мы ведем переговоры еще с двумя крупными компаниями, пока не могу их назвать, которые выражают желание попробовать свою сбытовую политику на СПбМТСБ и частично перевести на биржу покупку древесины".

Технически продажа леса подведомственными госучреждениями может осуществляться на любой бирже России, имеющей соответствующую лицензию и работающей на товарном рынке. Но подавляющая доля по торгам лесоматериалами сейчас сосредоточена на СПбМТСБ, здесь уже сконцентрирован спрос и предложение. На площадке работают свыше тысячи участников лесной промышленности, реализация идет на 500 балансовых пунктов. Основные торгуемые на бирже отраслевые товары - пиловочник хвойных и лиственных пород, пиломатериалы, древесина, заготовленная в процессе санитарно-оздоровительных мероприятий (СОМ), топливные брикеты и пеллеты, щепа, балансовая и дровяная древесина, хлысты древесные.

Надо - не надо

Законодательные нововведения представители лесной промышленности встречают по-разному: от полной критики и неприятия до быстрого внедрения в биржевую торговлю и перенастройки бизнеса.

Так, управляющий директор по реализации государственных программ развития и лесной политике Segezha Group (входит в АФК "Система") Николай Иванов в комментарии "Интерфаксу" высказал мнение, что нововведение о биржевой торговле рынок древесины России не почувствует.

"Для нас новость нейтральная, мы с бюджетными учреждениями не работаем. Рынок это не почувствует. Это давняя инициатива СПбМТСБ. Причем изначально планировалось всю древесину и продукцию из нее продавать в обязательном порядке через биржу. Вот здесь мы против категорически, это не биржевые товары в принципе. Биржевой механизм по лесоматериалам в мире практически не используются, кроме случаев, когда обеспечена полная стандартизация товарных позиций (строганные доски одинаковых длин и сечения). Биржевым товаром лесоматериалы могут стать лишь в силу административных решений. И это не будет работать как рыночный механизм, а как обязанность продавца и покупателя регистрировать сделки на бирже чисто формально, но с уплатой комиссии. Мы с биржей работаем, но по другим, реально биржевым направлениям, например, горюче-смазочные материалы", - сказал он.

Между тем, в Удмуртии, которая участвует в биржевых торгах лесом с 2018 года, уже продано более 460 тыс. куб. м. древесины на сумму более 550 млн руб. Председатель правительства региона Ярослав Семенов, комментируя "Интерфаксу" развитие республики в этом направлении, подчеркнул, что важным моментом реализации древесины через биржу является рост средневзвешенной цены. Так, по итогам 2019 года средневзвешенная цена составила 1040 руб./куб. м, что на 7,7% больше, чем в 2018 году. В 2020 году данный показатель варьируется от 846 руб./куб. м до 2065 руб./куб. м.

"Биржевые торги - это в первую очередь организация для лесопользователей республики дополнительного доступа к лесному ресурсу, прозрачная структура торгов, которая свела вероятность коррупционных составляющих до абсолютного минимума. Внедрение биржевых механизмов позволило участвовать в приобретении лесных ресурсов неограниченному кругу лиц, что подтверждается ростом количества участников биржевых торгов, которые лишились административных и информационных барьеров, а рост конкуренции привел к росту цен на древесину и увеличению налоговых отчислений в бюджет", - сказал Семенов.

Он отметил, что покупателями древесины на бирже являются не только малый и средний бизнес, но и ведущие предприятия республики - ТПК "Восток-ресурс", "Увадрев-Холдинг", "Орион", "Продпромснаб" и АОр МДНП "Красная звезда". Они реализуют крупные инвестиционные проекты в области освоения лесов и имеют соответствующее оборудование для глубокой переработки древесины.

Дальше - на экспорт

Отраслевые эксперты лесной промышленности отмечают, что наступил момент переосмысление рынка леса в России. Поднимаются вопросы, сколько и какой товар нужен внутри страны, возникло понимание важности инвестиций в переработку и развитие.

Следующим этапом может стать биржевая торговля лесом на экспорт. Северо-Запад России уже освоил цивилизованную экспортную торговлю благодаря длительному сотрудничеству с Европой, теперь - очередь Сибири и Дальнего Востока. Предстоящий запрет экспорта круглого леса, который также вступит в силу с 1 января 2022 года, может стать серьезным вызовом для отраслевиков СФО и ДФО, где лишь редкие предприятия практикуют глубокую переработку леса.

В целом же запрет вывоза круглого леса из России только подстегнет экспортные биржевые торги этим товаром, считают в СПбМТСБ. "Сейчас мы ведем обсуждение с федеральными властями, предлагая вариант реализации древесины на экспорт исключительно через биржевые торги. Это вполне можно сделать, законодательно закрепив связку "биржа - "Лес-ЕГАИС", по которой каждая партия древесины, уходящей на экспорт, должна быть подтверждена в "Лес-ЕГАИС", - сказал Рыжиков.