ЦБ счел, что решение по льготной ипотеке охладит перегретый рынок

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Решение о продлении льготной ипотеки на новых условиях было взвешенным, оно окажет охлаждающий эффект на перегретый рынок, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы, действительно, очень долго обсуждали, как трансформировать льготную ипотеку, и то решение, которое сейчас предложено, на наш взгляд, очень взвешенное. Это приведет, с одной стороны, к тому, что эффект на цены, на ажиотажный спрос будет меньше, будет некоторое охлаждение", - сказала она на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ, который принял решение о повышении ключевой ставки на 50 б.п. - до 5,5% годовых.

Набиуллина отметила, что, как антикризисная, программа льготной ипотеки была "очень и очень эффективная, но надо постепенно и вовремя из нее выходить". "Понятно, что нельзя это сделать резко, потому что это может привести к резкому изменению условий, спроса, уже и так немного перегретого. Но, тем менее, например, снижение предельной величины кредита до 3 млн рублей, на наш взгляд, сократит ажиотажный спрос в крупнейших городах", - сказала она.

Глава ЦБ также отметила, что ситуация с ипотекой разная не только между регионами, но и внутри регионов и правильно регулировать ее через предельный объем кредита. "Цены могут расти очень быстро в крупных центрах, в областных центрах, а в небольших городах этого не происходит, и там может быть и недостаток спроса. Рынок этот очень локальный, и регулирование через предельный объем льготного кредита, на наш взгляд, это очень правильно. И повышение льготной ставки до 7% будет приближать ставку к рыночному уровню, что тоже очень важно", - сказал она.

По словам Набиуллиной, важно и расширение мер адресной поддержки для молодых семей, что также позволит поддерживать рынок ипотеки. "Мы со своей стороны будем очень внимательно смотреть за качеством ипотечных кредитов, за стандартами ипотечного кредитования и по мере необходимости, если нужно, применять меры макропруденциального регулирования для того, чтобы качество кредитов было соответствующим и не росла неконтролируемо долговая нагрузка граждан", - отметила глава ЦБ.

Президент РФ Владимир Путин 4 июня анонсировал продление программы льготной ипотеки для всех регионов России до 1 июля 2022 года с повышением ставки на 0,5 процентного пункта, до 7%, и урезанием кредитного лимита до 3 млн рублей.

Одновременно власти приняли решение внести изменения в программу семейной ипотеки, ставка по которой составляет 6% годовых. Сейчас право на участие в этой программе имеют семьи, в которых после 2018 года родился второй или третий ребенок. Путин предложил распространить эту программу распространить "на все семьи, где растут дети, родившиеся после 1 января 2018 года, даже если в семье пока еще один ребенок".