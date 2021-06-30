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ЦБ пригрозил снова повысить коэффициенты риска по потребкредитам

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Банк России пригрозил дальнейшим повышением коэффициентов риска по потребительским кредитам, если их рост не замедлится. Об этом на Международном финансовом конгрессе предупредила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, регулятор внимательно следит за розничным кредитованием и ипотекой.

Мягкая денежно-кредитная политика и льготная программа ипотеки разогрели этот рынок. По оценке ЦБ, рост ипотеки в 2021 году может превысить 20%. Для поддержания высоких стандартов ипотечного кредитования регулятор с 1 августа повышает надбавки по ипотечным кредитам с первоначальным взносом от 15% до 20% до доковидного уровня.

"Опасность перегрева в потребительском кредитовании также реальна. В этом году рост может достичь 20%, а доходы людей восстанавливаются не так быстро. Если не принимать мер, мы можем получить и социальные риски, и риски финансовой стабильности. Поэтому мы снова вводим в действие макропруденциальные меры - мы возвращаем на допандемический уровень надбавки к коэффициентам риска. Если рост в этом сегменте не замедлится, мы будем увеличивать надбавки", - предупредила Набиуллина.

Банк России Эльвира Набиуллина

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