"Норникель" сократил полугодовую выручку по РСБУ на 22%

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В I полугодии 2021 года выручка ГМК "Норникель" по РСБУ упала на 22% в годовом измерении, до 331 млрд рублей.

В компании это снижение показателя объяснили временной остановкой добычи на рудниках "Октябрьский" и "Таймырский" после их затопления грунтовыми водами, а также временной остановкой из-за аварии Норильской обогатительной фабрики.

Валовая прибыль "Норникеля" упала на 34%, до 191 млрд рублей; прибыль до налогообложения - выросла на 62%, до 283 млрд рублей.

Чистая прибыль в I полугодии выросла на 80%, до 249 млрд рублей. Годом ранее низкий показатель чистой прибыли объяснялся переоценкой валютного долга в размере $8 млрд при ослаблении курса рубля.

Рост чистой прибыли произошел за счет увеличения поступлений от дочерних обществ, а также положительного эффекта курсовых разниц, что частично компенсировало снижение прибыли от продаж.