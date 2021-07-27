Intel назвала сроки выпуска новой продукции

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Американская Intel Corp, один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, обнародовала планы по поводу своей будущей продукции.

Как сообщил главный исполнительный директор компании Пэт Гелсингер в презентации на мероприятии Intel Accelerated, компания планирует производить как минимум один центральный процессор, или "мозг" современных компьютеров, каждый год в период с 2021 по 2025 год. Ожидается, что каждый новый процессор будет основан на более передовых технологиях по сравнению с предыдущим.

Компания подтвердила намерение выпустить новый центральный процессор для настольных компьютеров в текущем году и один для серверов в первом квартале 2022 года. Ранее в этом году Intel отложила выход серверного чипа для добавления функций из-за проблем, связанных с процессом производства.

Intel планирует выпустить следующую серию процессоров для персональных компьютеров и серверов в 2023 году.

Кроме того, Intel сообщила, что меняет номенклатуру, применяемую в отношении полупроводников, отказываясь от использования нанометров для обозначения размера транзисторов на компьютерных чипах.

Intel планирует начать производство чипов Intel 7 в первом квартале 2022 года, Intel 4 - во втором полугодии 2022 года, Intel 3 - во втором полугодии 2023 года.

В начале 2025 года компания намеревается приступить к производству чипов Intel 20A и "ntel 18A" В названии этих чипов содержится отсылка к их микроскопическим размерам, измеряемым в ангстремах, а не в нанометрах, которые на текущий момент используются для определения размера транзистора, пишет газета The Wall Street Journal.

"Мы ускоряем реализацию планов в области инноваций, чтобы убедиться, что мы находимся на пути к лтдерству по производительности процессов к 2025 году", - сказал Гелсингер.

Между тем, презентация не впечатлила инвесторов. Бумаги Intel опускались на 3% в ходе телефонной конференции в понедельник, а к ее завершению снизились на 2,5%.