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Intel отложила выпуск новой версии серверного процессора Xeon

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Intel Corp откладывает выпуск новой версии серверного процессора Xeon до 2022 года.

Производство процессоров, получивших название Sapphire Rapids, стартует в начале 2022 года, а не в конце 2021 года, как планировалось ранее, заявила Лиза Спельман, вице-президент компании, отвечающая за серверный бизнес.

Дополнительное время, по словам Спельман, позволит Intel улучшить производительность новых чипов, в особенности показатели обработки данных и алгоритмов искусственного интеллекта.

Компания начнет выпуск новой версии микросхем в первом квартале следующего года и нарастит производство во втором квартале, написала Спельман в посте на сайте Intel.

Это первая отсрочка запуска важного продукта при новом гендиректоре компании Пэте Гелсингере, пишет The Wall Street Journal. При предыдущем CEO Intel Бобе Своне компания не раз запаздывала с выпуском продуктов, что ухудшило ее конкурентные позиции в отрасли.

Гелсингер, возглавивший Intel в феврале текущего года, уверял, что обещания компании, касающиеся запуска новых продуктов, станут более надежными.

Рынок серверных чипов является одним из крупнейших и быстрорастущих, а также самым конкурентным в полупроводниковой отрасли. В первом квартале подразделение чипов для дата-центров принесло Intel выручку в размере $5,6 млрд, что соответствует примерно четверти всех продаж компании.

Intel США

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