Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:01Заразились
на 11.01В России 10 684 204+17 525В мире 310 436 812+3 281 475

Intel назначил новых CFO и главу бизнеса по производству ПК

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Американская Intel Corp., один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, назначила нового финансового директора и сменила главу ключевого подразделения, специализирующего на персональных компьютерах.

Новым CFO Intel станет бывший финансовый директор производителя микросхем Micron Technology Inc. Дэвид Зинснер, он вступит в должность 17 января.

Зинснер стал CFO Micron в феврале 2018 года, ранее он был операционным директором Affirmed Networks и финансовым директором Analog Devices Inc.

Действующий финансовый директор Intel Джордж Дэвис уйдет в отставку в мае, а до этого времени останется в компании в роли консультанта.

Кроме того, Intel сообщил о назначении Мишель Джонстон Холтхаус на должность главы сегмента client computing, который контролирует подразделение персональных компьютеров. На крупнейший бизнес компании пришлось $9,7 млрд из $19,2 млрд выручки за третий квартал.

Холтхаус работает в Intel на протяжении 25 лет, с 2017 года она возглавляет подразделение компании по продажам, маркетингу и коммуникациям. В новой должности она сменит Грегори Брайанта, который покинет компанию в конце текущего месяца.

Акции Intel в ходе дополнительных торгов в понедельник подорожали на 3%.

Дэвид Зинснер Intel Micron США Джордж Дэвис Мишель Джонстон Холтхаус

Новости по теме

Новости

Суд Кипра арестовал 40% "префов" "Мечела" и часть активов по иску миноритария

Bonum сократил долю в Segezha с 8,7% до 4,8% сразу после ее получения

"Газпром" получит 50% в производстве полимеров "Балтийский химический комплекс"

"Газпром" получит 50% в производстве полимеров "Балтийский химический комплекс"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });