Intel назначил новых CFO и главу бизнеса по производству ПК

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Американская Intel Corp., один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, назначила нового финансового директора и сменила главу ключевого подразделения, специализирующего на персональных компьютерах.

Новым CFO Intel станет бывший финансовый директор производителя микросхем Micron Technology Inc. Дэвид Зинснер, он вступит в должность 17 января.

Зинснер стал CFO Micron в феврале 2018 года, ранее он был операционным директором Affirmed Networks и финансовым директором Analog Devices Inc.

Действующий финансовый директор Intel Джордж Дэвис уйдет в отставку в мае, а до этого времени останется в компании в роли консультанта.

Кроме того, Intel сообщил о назначении Мишель Джонстон Холтхаус на должность главы сегмента client computing, который контролирует подразделение персональных компьютеров. На крупнейший бизнес компании пришлось $9,7 млрд из $19,2 млрд выручки за третий квартал.

Холтхаус работает в Intel на протяжении 25 лет, с 2017 года она возглавляет подразделение компании по продажам, маркетингу и коммуникациям. В новой должности она сменит Грегори Брайанта, который покинет компанию в конце текущего месяца.

Акции Intel в ходе дополнительных торгов в понедельник подорожали на 3%.