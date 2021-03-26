WeWork подтвердила планы выйти на публичный рынок за счет слияния со SPAC

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU -Американский коворкинговый сервис WeWork подтвердил, что намерен объединиться со специализированной компанией по слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC), что позволит ему выйти на публичный рынок.

Компания договорилась о слиянии с BowX Acquisition Corp., в рамках сделки WeWork оценивается в $9 млрд с учетом задолженности, говорится в сообщении обеих сторон. Ранее о переговорах этих компаний сообщали источники Financial Times.

WeWork планирует привлечь $1,3 млрд, включая частные инвестиции в акционерный капитал компании (private investment in public equity, PIPE) в размере $800 млн от Insight Partners, фондов, управляемых Starwood Capital Group, Fidelity Management и других инвесторов.

SPAC называют компаниями-пустышками, поскольку они не имеют никаких активов, кроме денежной ликвидности, и не ведут операционной деятельности. По сути, они представляют собой большие денежные пулы, котирующиеся на бирже. При покупке какой-то другой компании та получает место SPAC на бирже. То есть для покупаемой компании такой способ является "черным ходом" для выхода на открытый рынок.

WeWork планировала выйти на открытый рынок за счет IPO в 2019 году, однако была вынуждена отказаться от этой идеи, столкнувшись с негативным откликом инвесторов. В результате ее сооснователь и глава Адам Нойманн покинул свой пост. Сообщения о планах сервиса выйти на публичный рынок за счет слияния со SPAC, появились в январе 2021 года.

Сделка с BowX стала возможна после того, как в прошлом месяце японская SoftBank урегулировала претензии WeWork в связи с отказом от выкупа акций стартапа. SoftBank приобрела мажоритарную долю в WeWork в 2019 году после неудавшейся попытки американского стартапа провести IPO. Японская компания планировала купить акции WeWork объемом $3 млрд в рамках пакета мер поддержки стартапа, но позже отозвала тендерное предложение, сообщив, что условия для завершения продажи акций не были выполнены к установленному сроку.

WeWork в 2020 году уменьшил чистый убыток до $3,2 млрд с $3,5 млрд годом ранее, сообщила на этой неделе газета Financial Times со ссылкой на документы для потенциальных инвесторов компании.