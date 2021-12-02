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WeWork пересмотрит финотчетность из-за ошибок SPAC

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Американская WeWork Inc., образованная в октябре за счет слияния коворкингового сервиса WeWork со специализированной компанией по слияниям и поглощениям (SPAC) BowX Acquisition Corp., сообщила Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), что пересмотрит финансовые отчеты за последние несколько кварталов.

Компания признала наличие существенных проблем с внутренним контролем финансовой отчетности.

Необходимость пересмотра отчетности за 2020 год и три квартала 2021 года WeWork связала с неверной классификацией обыкновенных акций BowX, выпущенных при IPO компании.

"BowX классифицировала часть публичных акций как постоянные, - говорится в сообщении. - Однако, после оценки данных мы пришли к выводу, что для этих бумаг существует возможность погашения, не контролируемая компанией, и правила учета требуют классифицировать их как временные акции".

Ошибки говорят о "существенной слабости внутреннего контроля отчетности в части интерпретации и учета некоторых сложных аспектов публичных акций", говорится в заявлении WeWork.

В компании подчеркивают, что пересмотр отчетов не связан с текущими операциями коворкингового сервиса, а обусловлен проблемами, существовавшими исключительно на уровне BowX.

SPAC называют компаниями-пустышками, поскольку они не имеют никаких активов, кроме денежной ликвидности, и не ведут операционной деятельности. По сути, они представляют собой большие денежные пулы, котирующиеся на бирже. При покупке какой-то другой компании та получает место SPAC на бирже.

WeWork в рамках слияния с BowX была оценена примерно в $8 млрд и получила финансирование в размере $1,3 млрд.

WeWork США BowX Acquisition Corp SEC

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