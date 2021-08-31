ДВФУ представит на ВЭФ новые разработки в сфере робототехники

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Разработки в сфере подводных робототехнических систем представит Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) на полях Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба ДВФУ.

"На дискуссии "Научные исследования и разработка технических средств для рационального освоения ресурсов Мирового океана" специалисты обменяются опытом в области проведения передовых научных исследований и создания морских технологий мирового уровня для изучения и рационального освоения ресурсов Мирового океана. Здесь же сотрудники Института Мирового океана ДВФУ представят свои последние разработки интеллектуальных подводных робототехнических систем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что изучение и освоение Мирового океана в последние годы стало приоритетным направлением развития во многих странах. Все чаще в мире проводят поисковые, исследовательские, транспортные и аварийно-спасательные подводные операции, которые требуют создания и использования подводных роботов. Поэтому "ДВФУ, как лидер изучения Мирового океана на Дальнем Востоке, обозначил эту тему одним из направлений стратегического развития в программе "Приоритет-2030".

Кроме того, на открытых дискуссиях ученые поговорят о передовых разработках в сфере робототехники, обменяются опытом в решении экологических и климатических проблем.

VI ВЭФ пройдет 2-4 сентября на базе кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. В 2020 году форум не проводился из-за пандемии коронавируса.

ВЭФ проводят ежегодно с 2015-го. Его основная задача - наладить сотрудничество между странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее власти Приморского края заявили о планах заключить на ВЭФ контракты на 100 млрд рублей.