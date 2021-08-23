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В рамках ВЭФ впервые проведут молодежный форум

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), который состоится 2-4 сентября во Владивостоке, впервые проведут Молодежный форум, сообщает Фонд "Росконгресс".

Уже сформирована делегация из молодых жителей Дальнего Востока. Это молодые предприниматели, менеджеры и собственники бизнеса, участники и финалисты всероссийских конкурсов для школьников "Большая перемена" и для студентов "Твой Ход", лидеры общественного мнения и представители креативных индустрий, а также государственных и некоммерческих организаций, способствующих развитию предпринимательской среды.

2-3 сентября участники делегации смогут посетить панельные сессии основной программы VI Восточного экономического форума, а 4 сентября - выступить в качестве спикеров и участников дискуссий Молодежного ВЭФа.

Ответственный секретарь оргкомитета ВЭФа, советник президента Антон Кобяков через пресс-службу выразил уверенность, что участие молодежи в дискуссиях "позволит сформировать новые идеи и представить проекты, направленные на развитие Дальнего Востока".

Участников делегации отобрали по заявкам. В течение недели нужно было прислать информацию о себе и описание проекта или эссе на тему развития Дальнего Востока. Организаторы получили больше 200 заявок и выбрали 100 человек.

"Мы видим новую волну интереса молодежи к Дальнему Востоку и последовательно работаем над вовлечением ребят в работу по развитию Дальнего Востока и Арктики. На полях ВЭФа планируется заключение соглашения с Росмолодежью о совместном проведении ежегодного молодежного форума для адресной поддержки выдвинутых молодежью инициатив", - сказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Программу молодежного форума готовили Минвостокразвития, АО КРДВ, Росмолодежь, АНО "Россия - страна возможностей", Агентство стратегических инициатив, Дальневосточный федеральный университет, Городские реновации и Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов.

ВЭФ Владивосток Приморье Росконгресс Росмолодежь Антон Кобяков Алексей Чекунков

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