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"Победа" в I полугодии увеличила EBITDA в 3,6 раза

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" в I полугодии 2021 года увеличила EBITDA в 3,6 раза в сравнении с тем же периодом прошлого года, до 9,877 млрд руб., следует из презентации к телефонной конференции "Аэрофлота" для инвесторов и аналитиков.

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Выручка компании выросла в 2,2 раза, до 28,277 млрд руб. Чистая прибыль составила 2,512 млрд руб. против убытка 2,43 млрд руб. годом ранее.

Операционные расходы компании выросли на 65,1%, до 23,411 млрд руб.

Пассажиропоток "Победы" во I полугодии вырос на 14%, до 2,51 млн человек.

"Победа" - низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот", базируется во "Внуково" и "Шереметьево".

Победа

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