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"Победа" допустила рост цен на билеты из-за допрасходов на медосмотр экипажей

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот" допускает рост цен на авиабилеты в РФ в связи с расходами перевозчиков на выполнение новых правил медицинского осмотра бортпроводников.

С января этого года, согласно приказу Минздрава РФ, бортпроводники должны проходить медосмотр, включающий почти 30 заключений. Этот осмотр почти полностью дублирует врачебно-летную экспертную комиссию, которую члены экипажа проходят в соответствии с федеральными авиационными правилами (ФАП №50), сообщил журналистам директор по сервису - начальник службы бортпроводников "Победы" Ласло Сабо.

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"То есть сейчас российские бортпроводники единственные в мире проходят задвоенные медицинские обследования. Для авиакомпании это дополнительные расходы - минимум 30 тыс. рублей на человека в год, которые, безусловно, будут перекладываться на стоимость билетов, - сказал Сабо. - Предположительно неизбежный рост цен составит не менее 2%".

Нужно оставить один вид медосмотра, считают в "Победе": либо отменить ФАП №50, либо исключить из приказа Минздрава требования к бортпроводникам.

Другие опрошенные "Интерфаксом" авиакомпании не предоставили комментариев.

В пресс-службе Минтранса РФ сообщили, что в рамках принятого в июне закона №208-ФЗ (внес изменения в Воздушный кодекс) ведется разработка подзаконных актов о новом порядке медосвидетельствования и периодических осмотров авиаперсонала.

"Члены летного экипажа, а также диспетчеры управления воздушным движением будут проходить медицинское освидетельствование в целях врачебно-летной экспертизы. Бортпроводники и иной авиационный персонал будут проходить предварительные и периодические медосмотры в порядке, установленном Минтрансом по согласованию с Минздравом России. Предполагается, что новые правила вступят в силу с 1 марта 2022 года взамен существующему ФАП-50", - сказали в Минтрансе. Это исключает возможное "задвоение" при прохождении медицинских обследований и осмотров, добавил представитель ведомства.

Победа

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