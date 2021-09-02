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Ввод Амурского ГПЗ повысил качество поставляемого газа в Китай

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Начавшийся поэтапный ввод мощностей Амурского газоперерабатывающего завода позволил повысить качество поставляемого газа в Китай, сообщил зампред правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов в ходе Восточного экономического форума.

"На сегодняшний день запущена уже первая нитка, и мы обеспечиваем уже с лучшими контрактными показателями поставки в Китайскую Народную Республику", - сказал он.

Днем ранее в оперативной операционной сводке "Газпром" отметил продолжающийся рост поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири".

На слайде Маркелова представлен текущий статус готовности Амурского ГПЗ - 76,5%.

Амурский ГПЗ находится в районе города Свободный Амурской области. Он станет одним из крупнейших предприятий в мире по переработке природного газа. Крупнее только ГПЗ Prudhoe Bay Unit Central Gas Facility на Аляске в США.

Проектная мощность завода составляет 42 млрд кубометров газа в год. В его составе шесть линий по 7 млрд кубометров сырьевого газа в год каждая. Ввод в эксплуатацию первых двух запланирован в 2021 году. Остальные будут вводиться последовательно до конца 2024 года. Ввод линий завода синхронизирован с ростом объемов транспортировки газа по "Силе Сибири".

ВЭФ Газпром Китай Виталий Маркелов

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