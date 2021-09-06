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Заработала вторая линия Амурского ГПЗ

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Состоялся запуск второй технологической линии Амурского газоперерабатывающего завода, сообщил один из субподрядчиков стройки ООО "Велесстрой".

Введение в эксплуатацию первой технологической линии прошло 9 июня.

Амурский ГПЗ находится в районе города Свободный Амурской области. Он станет одним из крупнейших предприятий в мире по переработке природного газа. Крупнее - только ГПЗ Prudhoe Bay Unit Central Gas Facility на Аляске.

Проектная мощность завода составляет 42 млрд кубометров газа в год. В его составе шесть линий по 7 млрд кубометров сырьевого газа в год каждая.

Ввод линий завода синхронизирован с ростом объемов транспортировки газа по "Силе Сибири".

Начавшийся поэтапный ввод мощностей Амурского газоперерабатывающего завода уже позволил повысить качество поставляемого в Китай газа, отмечают в "Газпроме"

Амурская область

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