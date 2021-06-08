Поиск

Газ "Газпрома" для дальнего зарубежья в апреле был дороже $200 за тысячу кубометров

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В апреле 2021 года средняя цена экспорта российского газа в дальнее и ближнее зарубежье выросла на 9% к цене I квартала, до $186 за тысячу кубометров с $171, следует из данных Федеральной таможенной службы.

Сопоставление ценовых данных ФТС с отчетами "Газпрома" по МСФО показывает, что ключевой для рынка показатель - цены поставок в страны дальнего зарубежья в первом квартале был на 13% выше индикатора цены ФТС (в среднем за 2020 год - 15%). Применение этого коэффициента к данным ФТС позволяет ожидать цену экспорта газа в дальнее зарубежье в апреле порядка $210 за тысячу кубометров.

Более 80% продаж "Газпрома" в Европу сейчас осуществляются по спотовым индексам разного временного базиса. В апреле 2021 года спотовая цена в Европе (котировки "на день вперед" на хабе TTF) была в среднем $251 после $232 в первом квартале. В бюджет "Газпрома" на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в $170 за тысячу кубов.

ФТС сообщила, что в апреле 2021 года выручка от экспорта российского газа составила $3,302 млрд, год назад - в апреле 2020 года - оперативный показатель месячной выручки был равен $1,319 млрд. В последующие месяцы эти данные могут быть уточнены. Однако публикуемый показатель - единственный ценовой индикатор в статистике экспорта российского газа. Поставки по странам таможня публикует без информации о цене.

Объем поставок на экспорт, по оперативной выборке ФТС, в апреле 2021 года составил 17,764 млрд куб. м.

Раскрываемая ФТС выручка от экспорта газа содержит данные по 27 стран дальнего зарубежья. В статистике ведомства пока нет данных по Китаю. Однако, в отличие от практики всего 2020 года, сразу приведены полные данные в отношении Турции.

Таможенная статистика включает в себя только российский газ и не учитывает реэкспортируемый "Газпромом" центральноазиатский газ.

ФТС Газпром Китай Турция Европа

Новости по теме

Новости

Катарский фонд сократил пакет в "Роснефти" до 18,46% голосов

Катарский фонд сократил пакет в "Роснефти" до 18,46% голосов

В Калининграде обсудили снос Дома Советов и проект новой застройки

В Калининграде обсудили снос Дома Советов и проект новой застройки

Начальник департамента ЖКХ Москвы оставил должность

Дума одобрила возможность незамедлительного поиска пропавших по геолокации телефона

SPO "Белуги" может пройти по нижней границе ценового диапазона

SPO "Белуги" может пройти по нижней границе ценового диапазона

Forbes перечислил самые прибыльные компании РФ по итогам 2020 года

"Росатом" подготовил план развития атомных технологий на 506 млрд рублей

"Росатом" подготовил план развития атомных технологий на 506 млрд рублей

Мировые ETF закупили 61 тонну золота в мае

Мировые ETF закупили 61 тонну золота в мае

Минсельхоз РФ назвал традиционным рост цен на овощи в это время года

Минсельхоз РФ назвал традиционным рост цен на овощи в это время года

Годовая инфляция в РФ в мае превысила 6% впервые с октября 2016 года

Годовая инфляция в РФ в мае превысила 6% впервые с октября 2016 года
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');