Газ "Газпрома" для дальнего зарубежья в апреле был дороже $200 за тысячу кубометров

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В апреле 2021 года средняя цена экспорта российского газа в дальнее и ближнее зарубежье выросла на 9% к цене I квартала, до $186 за тысячу кубометров с $171, следует из данных Федеральной таможенной службы.

Сопоставление ценовых данных ФТС с отчетами "Газпрома" по МСФО показывает, что ключевой для рынка показатель - цены поставок в страны дальнего зарубежья в первом квартале был на 13% выше индикатора цены ФТС (в среднем за 2020 год - 15%). Применение этого коэффициента к данным ФТС позволяет ожидать цену экспорта газа в дальнее зарубежье в апреле порядка $210 за тысячу кубометров.

Более 80% продаж "Газпрома" в Европу сейчас осуществляются по спотовым индексам разного временного базиса. В апреле 2021 года спотовая цена в Европе (котировки "на день вперед" на хабе TTF) была в среднем $251 после $232 в первом квартале. В бюджет "Газпрома" на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в $170 за тысячу кубов.

ФТС сообщила, что в апреле 2021 года выручка от экспорта российского газа составила $3,302 млрд, год назад - в апреле 2020 года - оперативный показатель месячной выручки был равен $1,319 млрд. В последующие месяцы эти данные могут быть уточнены. Однако публикуемый показатель - единственный ценовой индикатор в статистике экспорта российского газа. Поставки по странам таможня публикует без информации о цене.

Объем поставок на экспорт, по оперативной выборке ФТС, в апреле 2021 года составил 17,764 млрд куб. м.

Раскрываемая ФТС выручка от экспорта газа содержит данные по 27 стран дальнего зарубежья. В статистике ведомства пока нет данных по Китаю. Однако, в отличие от практики всего 2020 года, сразу приведены полные данные в отношении Турции.

Таможенная статистика включает в себя только российский газ и не учитывает реэкспортируемый "Газпромом" центральноазиатский газ.