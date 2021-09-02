ВТБ собрался реализовывать на базе Почта банка свои продукты

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ, который в скором времени вернет контроль над Почта банком, до конца года скорректирует стратегию его развития, хочет реализовывать на его платформе свои продукты, сообщил журналистам глава банка Андрей Костин в кулуарах ВЭФ-2021.

ВТБ и "Почта России" при создании совместного банка договаривались, что контролировать его будет ВТБ. Однако под угрозой расширения санкций в 2018 году ВТБ деконсолидировал Почта банк, продав две акции его председателю правления Дмитрию Руденко. ВТБ в настоящее время принадлежит 50% минус одна акция Почта банка, таким же пакетом владеет "Почта России".

В начале августа ВТБ заказал оценку рыночной стоимости двух обыкновенных акций Почта банка, но не раскрыл, в каких целях он это делает. В пресс-службе ВТБ, Почта банка и "Почты России" тогда не комментировали "Интерфаксу" будущее двух акций. В понедельник ВТБ официально сообщил, что в течение ближайших месяцев выкупит две акции у Руденко.

"Мы считаем, что сегодня снижены риски введения жестких санкций в отношении банка", - объяснил Костин решение вернуть контроль над Почта банком.

Второй причиной он указал планы акционеров пересмотреть модель развития Почта банка. "Мы считаем, что (и это поддержано вторым акционером, "Почтой России") надо больше консолидировать деятельность этого банка в рамках группы ВТБ, может быть, изменить несколько модель развития, а именно, что Почта банк будет в основном реализовывать продукты, которые будут разрабатываться в банке ВТБ, будет такой платформой по продаже этих продуктов", - сказал Костин.

По его мнению, прежняя концепция почтовых банков, которые представляют собой большое количество офисов, в условиях цифровизации несколько нивелирована.

"Мы будем развивать эту сеть все равно дальше, но, с другой стороны, мы хотели, чтобы Почта банк, конечно, был более тесно интегрирован в деятельность банка ВТБ", - отметил он.

"Мы будем плотнее работать с Почта банком, потому что центр разработки продуктов будет все-таки банк ВТБ, "Почта России" будет больше площадкой для этих продуктов, хотя у них будут, конечно, и некие самостоятельные задачи. Поэтому с этим связано то, что мы вернулись к старой схеме (владения), и "Почта России" поддержала этот вариант", - заявил глава ВТБ.

Он добавил, что потребуется корректировка стратегии развития Почты банка. "Мы хотим второе дыхание. Если честно, то у нас был такой, мне кажется, успешный старт Почта банка, а потом, на мой взгляд, он немножко выдохся в плане отсутствия какой-то новой перспективы, новой стратегии", - заявил глава ВТБ.

"Мы хотим внести бОльшую мотивацию для работников "Почты России", она сегодня недостаточная для того, чтобы содействовать работе банка. В общем, там сейчас идёт достаточно активный процесс выработки стратегических совместных решений со вторым акционером", - добавил он.

"Я думаю, что мы в ближайший месяц - два выработаем соглашение с "Почтой России", как этот продукт будет продаваться. Поэтому до конца года, я думаю, мы уже перестройку осуществим", - заявил Костин.