ВТБ заказал оценку рыночной стоимости двух контрольных акций Почта банка

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - ВТБ заказал оценку рыночной стоимости двух обыкновенных акций Почта банка, свидетельствует закупочная информация госбанка.

ВТБ не опубликовал техническое задание, услуги оценки будет оказывать единственный поставщик, чье имя не раскрывается. Цена договора - 1,373 млн рублей.

ВТБ в настоящее время принадлежит 50% минус одна акция Почта банка, таким же пакетом владеет партнер в этом проекте - Почта России. Еще две акции принадлежат председателю правления Почта банка Дмитрию Руденко.

Руденко приобрел две акции в конце 2017 года, когда ВТБ и Почта России заключили соглашение о паритетном владении акциями кредитной организации. Руденко тогда говорил, что в качестве акционера будет представлять сторону Почта банка.

Начиная с 2018 года ВТБ стал учитывать акции Почта банка в консолидированной отчетности как инвестиции в совместное предприятие.

Почта банк создан в 2016 году на базе Лето банка группой ВТБ и Почтой России. Банк развивает масштабную региональную сеть на базе почтовых отделений, занимает 25-е место в рэнкинге "Интерфакс-100". На конец 2020 года региональная сеть банка насчитывала 19 тыс. точек обслуживания, клиентская база - 16 млн клиентов.

Чистая прибыль Почта банка по РСБУ в первом полугодии снизилась в 35 раз, составив 0,1 млрд рублей. Активы группы Почта банка по МСФО на конец марта составили 462,7 млрд рублей, обязательства - 400,2 млрд рублей, капитал - 62,5 млрд рублей.

В пресс-службе ВТБ и Почта банка не комментируют готовящуюся оценку акций. "Интерфакс" направил запрос в Почту России.

ВТБ и Почта России регулярно докапитализируют Почта банк. Кроме того, банки группы ВТБ предоставили ему ряд субординированных займов.