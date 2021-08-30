В ВТБ подтвердили планы вернуть контроль над Почта банком

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - ВТБ планирует вернуть контроль над Почта банком, выкупив две акции у его председателя правления Дмитрия Руденко. Об этом сообщил журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

ВТБ в настоящее время принадлежит 50% минус одна акция Почта банка, таким же пакетом владеет партнер в этом проекте – "Почта России". Еще две акции принадлежат председателю правления Почта банка Дмитрию Руденко.

Руденко приобрел две акции в конце 2017 года, когда ВТБ и "Почта России" заключили соглашение о паритетном владении акциями кредитной организации.

В начале августа ВТБ заказал оценку рыночной стоимости двух обыкновенных акций Почта банка, но не раскрыл, в каких целях он это делает. В пресс-службе ВТБ, Почта банка и "Почты России" тогда не комментировали "Интерфаксу" будущее двух акций. В понедельник Пьянов официально сообщил, что ВТБ хочет выкупить две акции у Руденко.

"Основная мотивация (возврата контроля над Почта банком - ИФ) состоит в том, что, по нашим оценкам, санкционные риски сейчас снизились, и ВТБ может вернуть себе полный операционный контроль над Почта банком в качестве мажоритарного акционера. Сроки и параметры этого выкупа еще не определены, они будут зависеть от необходимых корпоративных процедур и одобрений, мы ожидаем, что этот выкуп состоится в течение ближайших нескольких месяцев", - заявил Пьянов.

Он подчеркнул, что партнерство с "Почтой России" было и остается ключевым элементом развития Почта банка и его бизнес-модели. "И "Почта России", и группа ВТБ одинаково заинтересованы в его успешности, наши отношения с "Почтой России" являются партнерскими и взаимовыгодными", - указал Пьянов.

Начиная с 2018 года ВТБ стал учитывать акции Почта банка в консолидированной отчетности как инвестиции в совместное предприятие. Пьянов пояснил, что изменение доли владения приведет к изменению метода консолидации Почта банка в групповой отчетности – с консолидации одной строкой как сейчас (то есть учет ВТБ доли прибыли Почта банка, принадлежащей ВТБ) к так называемой построчной консолидации, когда все показатели Почта банка будут учтены в соответствующих показателях групповой отчетности.

По словам топ-менеджера, это никак не повлияет на итоговый финансовый результат ВТБ, но усилит розничную часть баланса группы, что соответствует стратегическим задачам ВТБ.

"Ну и, конечно же, при изменении метода консолидации мы произведем соответствующие пересчеты прошлых периодов, чтобы обеспечить корректность сравнения. По состоянию на 30 июня кредитный gross портфель Почта банка до вычета резервов составлял 10,5% розничного кредитного портфеля и 3,3% совокупного кредитного портфеля группы ВТБ, так что полная консолидация Почта банка существенно не изменит балансовые показатели группы", - заявил он.

Почта банк создан в 2016 году на базе Лето банка группой ВТБ и "Почтой России". Банк развивает масштабную региональную сеть на базе почтовых отделений, занимает 25-е место в рэнкинге "Интерфакс-100". На конец 2020 года региональная сеть банка насчитывала 19 тыс. точек обслуживания, клиентская база – 16 млн клиентов.

Чистая прибыль Почта банка по РСБУ в первом полугодии снизилась в 35 раз, составив 0,1 млрд рублей. Активы группы Почта банка по МСФО на конец марта составили 462,7 млрд рублей, обязательства – 400,2 млрд рублей, капитал – 62,5 млрд рублей.

ВТБ и "Почта России" регулярно докапитализируют Почта банк. Кроме того, банки группы ВТБ предоставили ему ряд субординированных займов.